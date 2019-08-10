Сегодня исполняется 65 лет председателю комиссии Совета федерации по информационной политике Алексею Пушкову

Его поздравляет помощник президента РФ Юрий Ушаков:

— Дорогой Алексей! Искренне, по-дружески поздравляю тебя с «некруглым», но серьезным юбилеем. Ты яркий человек, находящийся в отличной интеллектуальной и физической форме, добившийся многого в своей карьере. Круг твоих интересов весьма широк, но все-таки тебя тянет к внешней политике, и в этой сфере ты действительно блистаешь, в том числе на самых авторитетных мировых площадках. Важно, что к твоему мнению, твоим оценкам прислушиваются. Твой еженедельный «Постскриптум» уже более 20 лет является примером добросовестной международной журналистики. Ты успешно возглавлял в Госдуме комитет по международным делам, а сейчас ведешь активную парламентскую работу в Совете федерации. Я рад за тебя и желаю удачи в освоении еще не покоренных вершин. Обнимаю.

Александр Файфман Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Сегодня исполняется 52 года первому замгендиректора — генеральному продюсеру «Первого канала» Александру Файфману

Его поздравляет адвокат Анатолий Кучерена:

— Дорогой Саша! Ты блестяще опроверг «мудрость жизни» Козьмы Пруткова: «Специалист подобен флюсу, полнота его односторонняя». Искрящийся музыкальным талантом барабанщик группы «Похоронное бюро», одаренный театральный режиссер, создатель прогремевших на всю страну музыкальных клипов, тонкий знаток спорта, эффективный менеджер и, наконец, не побоюсь этого слова — гениальный продюсер, способный «раскрутить» каждого участника любого шоу на пределе его возможностей. Возможно, один из секретов твоего успеха в том, что ты любишь делать все то, чем тебе приходится заниматься, в том числе по долгу службы. А еще тебя, Саша, отличает высочайшее чувство ответственности. Когда дело в твоих руках — в успехе можно быть уверенным. Желаю тебе удивлять нас все более впечатляющими свершениями во всех областях твоей многогранной деятельности.

Владимир Васильев Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

11 августа исполняется 70 лет главе Республики Дагестан Владимиру Васильеву

Его поздравляет зампредседателя Госдумы Сергей Неверов:

— Уважаемый Владимир Абдуалиевич! С Юбилеем! Вы являетесь примером честного и самоотверженного служения интересам страны, отзывчивым, искренним человеком, который всегда готов подставить плечо в самых разных ситуациях. С благодарностью вспоминаю годы совместной работы. Сегодня Вы прикладываете все усилия для социально-экономического развития Дагестана, для обеспечения безопасности и правопорядка в регионе. Пусть Вас окружают единомышленники, а главным результатом станет благополучие жителей республики. От всей души желаю Вам и Вашим близким благополучия и крепкого здоровья. Пусть реализуются все намеченные планы!

Леонид Михельсон Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

11 августа исполняется 64 года председателю правления ПАО НОВАТЭК Леониду Михельсону

Его поздравляет президент Московской школы управления «Сколково» Андрей Шаронов:

— Дорогой Леонид Викторович! Вы один из немногих, кто делает успешные глобальные проекты вопреки всем внешним обстоятельствам и не боится амбициозных целей. Для сколковского сообщества вы являетесь ярким примером визионера, опытного управленца и предпринимателя. Мы очень ценим ваш вклад в развитие бизнес-образования в стране. Особенно радостно, что наше партнерство постоянно расширяется. Поздравляю вас с днем рождения и желаю энергии и здоровья!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»