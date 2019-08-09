Ростовскому блогеру Гаспару Авакяну продлили арест

Ленинский районный суд Ростова продлил срок содержания под стражей блогеру Гаспару Авакяну, сообщили „Ъ-Юг“ в пресс-службе суда. Блогер останется в СИЗО до 9 сентября включительно.

Угловное дело в отношении Авакяна возбудили 27 мая этого года. Следствие полагает, что в 2018–2019 годах он вымогал деньги у директора автошколы и двух полицейских, угрожая им публикацией компромата на своем канале в YouTube. Заявителем выступил оперуполномоченный УБЭП Аксайского районного отдела УМВД Дмитрий Березин.

Гаспар Авакян, прозванный Автобэтменом,— известный в Ростовской области блогер, который рассказывает подписчикам о нарушении полицейскими правил дорожного движения. Чаще всего он фиксирует их с помощью видеокамеры, а затем публикует видео на своем канале в YouTube и сообщает о них в правоохранительные органы. На канале блогера в YouTube насчитывается около 18 млн просмотров и более 92 тыс. подписчиков.

Подробнее о деле Гаспара Авакяна читайте в материале „Ъ-Юг“ «Автобэтмену подрезали крылья»

Дарья Голякова