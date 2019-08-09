Суд отказался снимать Российскую партию пенсионеров с выборов в Госсовет

Верховный суд Татарстана отклонил иск регионального отделения «Справедливой России», которое требовало отменить регистрацию списка кандидатов Российской партии пенсионеров за социальную справедливость на выборах в Госсовет. Справороссы утверждали, что их оппоненты ненадлежащим образом оформили документы, поданные в ЦИК, в частности, не указали данные идентификационных номеров налогоплательщиков (ИНН).

В «Справедливой России» полагали, что это может являться основанием для снятия с выборов. Однако суд из иск не удовлетворил. Справороссы собираются обжаловать решение Верховного суда республики.

Напомним, выборы в Госсовет пройдут 8 сентября. 50 депутатов из 100 избираются по партспискам, столько же — в одномандатных округах. ЦИК Татарстана зарегистрировал списки семи политических партий. Это «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия», а также «Коммунисты России», Партия роста и Российская партия пенсионеров за социальную справедливость.

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"