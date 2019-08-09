Миллиардом меньше

Правительство Удмуртии предлагает внести изменения в федеральный закон о контрактной системе в части заключения офсетных сделок. В настоящее время существует норма, по которой можно заключать госконтракты на поставку товаров, предусматривающие встречные инвестиционные обязательства поставщика-инвестора по созданию, модернизации или освоению производства такого товара в регионе. Однако минимальный размер инвестиций установлен на уровне 1 млрд руб. В правительстве республики считают, что это слишком большая сумма для региональных инвесторов и не позволяет им заключать офсетные сделки. Эксперты отмечают, что сейчас офсетные сделки мало распространены в регионах, и подобная инициатива может дать толчок развитию данного направления. Однако полное отсутствие порога может повредить конкуренции по госзакупкам, считают наблюдатели.

Правительство Удмуртии намерено выйти через госсовет республики в Госдуму РФ с законодательной инициативой по внесению изменений в ст. 111.4 федерального закона №44 о контрактной системе. В ней определяется минимальный объем инвестиций, которые осуществляет поставщик-инвестор в создание, модернизацию или освоение производства товара на территории субъекта РФ в рамках офсетных госконтрактов. «Инвестор обязуется развивать и модернизировать производство какой-либо продукции в регионе, орган власти — фактически закупать этот товар. На сегодня установлен минимальный размер 1 млрд руб. Проектов на миллиард в республике не так много, соответственно мы предлагаем отдать на откуп регионам установление этого порога»,— пояснил инициативу министр промышленности и торговли Удмуртии Виктор Лашкарев. В Удмуртии пока подобные контракты еще не заключались.

В федеральном законе предлагается исключить упоминание минимального размера инвестиций. По словам господина Лашкарева, региональные власти заинтересованы в заключении офсетных контрактов, так как это стимулирует развитие производства, что влечет за собой появление новых рабочих мест и дополнительные налоговые поступления. «Как пример, мы могли бы в рамках конкурсных процедур заключить контракт с производителем лифтов, потому что у республики в них есть потребность, или обеспечить сбыт медицинской техники»,— рассказал министр. При этом в случае принятия инициативы правительство республики пока не намерено устанавливать минимальный уровень, чтобы привлечь малый и средний бизнес.

Председатель совета Удмуртской торгово-промышленной палаты Виктор Любимов согласен, что установленный в настоящее время порог в 1 млрд руб. слишком высок для регионов, поэтому офсетные сделки не распространены. «Данная закинициатива может дать толчок в более массовом использовании таких сделок, однако ее принятие будет зависеть сейчас также от того, сколько регионов ее поддержат. Для Удмуртии это было бы интересно, в регионе много предприятий ВПК и развита сфера высоких технологий. Хотя контракты для ВПК заключаются не в Удмуртии, поэтому я, думаю, наше правительство действует в интересах малого и среднего бизнеса. Есть потребность в таких сделках со стороны третьих стран»,— отметил господин Любимов.

Общественный представитель по направлению «Новый бизнес» в Агентстве стратегических инициатив Роман Вахитов считает, что офсетные контракты были бы реальным способом привлечения инвестиций в регионы, однако сейчас эта мера фактически не работает. Тем не менее полностью убирать порог для поставщиков-инвесторов не стоит. «Без какого-либо барьера может пострадать конкурентный рынок госзакупок. Предприниматели, понимая, что их продукцию будут покупать по офсетным госконтрактам, могут начать манипулировать цифрами, внося минимальные инвестиции. Порог для входа нужно снижать в разумных пределах. Возможно, нужно дать регионам выбирать приоритетные для них отрасли, по которым будет снижаться порог, чтобы привлекать инвесторов-производителей продукции, в которой сейчас есть необходимость», — отметил господин Вахитов. По его мнению, в регулировании этого вопроса необходимо исходить не из интересов инвесторов, которым действительно гарантированные поставки продукции для госнужд привлекательны, а потребностей регионов.

Михаил Красильников