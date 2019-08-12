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Режиссер мира

Юсуп Разыков родился в 1957 году в Ташкенте в семье военнослужащего. После окончания школы учился в Ташкентском государственном университете на филологическом факультете и одновременно работал на киностудии «Узбекфильм» осветителем. В 1986-м окончил сценарный факультет ВГИКа (мастерская Валентина Черных), затем долгие годы работал на киностудии «Мосфильм». Карьера режиссера началась в начале 1990-х годов; с тех пор Разыков снял около 30 полнометражных фильмов, включая самые известные работы — «Товарищ Бойкенжаев» (2002), «Лекарь» (2004), «Гастарбайтер» (2009), «Стыд» (2013), «Турецкое седло» (2017). В 1990-е годы возглавил киностудию «Узбекфильм», режиссер и сценарист первых узбекских сериалов «Домла» (1994), «Порядок» (1997). Приз ФИПРЕССИ 48-го Международного кинофестиваля в Карловых Варах, Гран-при 25-го Международного кинофестиваля в Триесте (Италия) за фильм «Стыд». В 2019 году удостоен приза Гильдии киноведов и кинокритиков им. Д. Дондурея на 30-м кинофестивале «Кинотавр» за фильм «Керосин».