ФАС завела дело против Минпросвещения из-за нового перечня учебников

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) завела дело против Министерства просвещения из-за утвержденного им нового федерального списка учебников (ФПУ). Ранее ФАС уже вынесло министерству предупреждение: как считает служба, при формировании ФПУ Минпросвещения необоснованно направляло часть учебников на дополнительную экспертизу.

«Отметим, что министерство выбрало путь сотрудничества и прилагает все усилия, чтобы мы в совместной активной работе смогли исправить сложившуюся ситуацию на рынке в кратчайший срок»,— сообщил ТАСС замруководителя ФАС Андрей Цариковский.

Напомним, последний ФПУ был утвержден министром просвещения РФ Ольгой Васильевой в конце 2018 года. Треть учебников исключили из перечня, а большинство наименований распределилось между двумя компаниями: издательством «Просвещение» (573 наименования) и корпорацией «Российский учебник» (256 наименований, объединяет издательства «Дрофа» и «Астрель», а также группу «Вентана-Граф»). ФАС требует вернуть в перечень пособия других издательств.

Подробности — в материале “Ъ” «ФАС предупредила Министерство просвещения».