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Зеленский решил легализовать азартные игры на Украине

Президент Владимир Зеленский задумался о легализации азартных игр на Украине. «Мы легализуем работу казино в пятизвездочных гостиницах, что будет стимулировать развитие туристического кластера региона возле Черного моря»,— заявил он на украинско-турецком форуме в Стамбуле (цитата по УНИАН).

Господин Зеленский призвал коллег из Турции вместе развивать туристический бренд Черного моря. «Здесь также мы хотим расти вместе. Поэтому хотим видеть в турецком бизнесе не конкурентов, а наших партнеров»,— сказал он.

Напомним, азартные игры запрещены на Украине с 2009 года. Легализовать казино предлагалось еще в мае 2016-го: тогда в Раду поступил соответствующий законопроект. Инициатива исходила из правительства Украины.

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