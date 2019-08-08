Мусоросортировочный комплекс за 1,5 млрд рублей ожидают на Белгородчине к 2021 году

В Белгородской области до 2021 года планируется построить в рамках государственно-частного партнерства мусоросортировочный комплекс мощностью 200 тыс. куб. м в год (треть всех отходов, производимых в регионе), сообщили в региональном департаменте ЖКХ. Общая сумма строительства оценивается в 1,5 млрд руб. Концессионером может стать региональный оператор по обращению с отходами «Центр экологической безопасности». Кроме того, планируется привлечь финансирование Российского экологического оператора и Сбербанка. Областной бюджет может направить средства на разработку проектной документации и на строительство коммуникаций.

С какими проблемами при переходе на новую схему обращения с отходами сталкиваются власти в регионах Черноземья, в материале “Ъ” «Воронежский мусор придавило тарифом».

Ирина Лобанова