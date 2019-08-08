Экс-глава свердловской ГИБДД Юрий Демин покинул должность в УГМК

Бывший начальник свердловского управления ГИБДД Юрий Демин ушел с поста заместителя заместителя генерального директора УГМК по режиму и охране, пишет Ura.ru со ссылкой на источник в топ-менеджменте предприятия. При этом сам господин Демин не подтвердил и не опроверг информацию о своем уходе. «Я как был хорошим человеком, так и останусь им»,— сообщил он. В пресс-службе УГМК пообещали ответить на вопрос позже.

Юрий Демин возглавлял УГИБДД России по Свердловской области в течение последних 13 лет. Он покинул службу в 12 апреле 2018 года, после того как с ним не был продлен срочный контракт.