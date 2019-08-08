Бывшему застройщику «Звездного квартала» в Воронеже продлили конкурсное производство

Арбитражный суд Воронежской области продлил конкурсное производство бывшего застройщика «Звездного квартала» ООО «Карат» по ходатайству конкурсного управляющего Татьяны Глаголевой на шесть месяцев, следует из документов суда. Процедура наблюдения в отношении ООО «Карат» по иску банка «Открытие» была введена в марте 2018 года из-за долга 52,3 млн руб. по договору поручительства от 2012 года, обеспечивающего кредитный договор. Третьим лицом в разбирательстве было заявлено ПАО «Гуд ван» - столичная юридическая компания, считавшаяся последним активом воронежского финансиста Алексея Туркова, умершего в июле 2015 года. В 2016 году компания перерегистрировалась из Москвы в Воронеж, до этого ее гендиректором был партнер господина Туркова Юрий Новиков. Он же возглавлял «Карат» с 2011 по 2013 годы. В августе 2018-го «Карат» ушел в конкурсное производство.

О жалобе дольщиков «Карата» главе региона читайте в публикации “Ъ-Черноземье” «Губернатору не дают забыть о дольщиках».

Ирина Лобанова