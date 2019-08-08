Дело о банкротстве крупнейшего в Башкирии издательства прекращено

Арбитражный суд Башкирии 6 августа прекратил конкурсное производство, начатое год назад в отношении ГУП «Издательство Башкортостан». Суд утвердил мировое соглашение между должником и кредиторами предприятия, требования которых оцениваются в 370,96 млн руб. Основной кредитор — госинвесткомпания Башкирии «Региональный фонд», требования которого к ГУП составляют 356,33 млн руб. По условиям мирового соглашения, издательство должно погасить долги перед фондом в течение года. В этот же срок оно должно перечислить около 6 млн руб. долга минземимуществу. Еще 8,7 млн руб. задолженности перед пятью кредиторами, в числе которых компании «Чижов яр», Башкирская оценочная компания, «Уфимская типография №1», страховая компания «Согласие» и ИФНС №1, должны быть погашены до 9 августа.

Соглашение предусматривает начисление к общей сумме долга издательства мораторных процентов в размере 5% за период с 12 октября 2017 года (с даты введения процедуры наблюдения) до 6 августа. Они должны быть выплачены одновременно с погашением задолженности.

В качестве дополнительных гарантий исполнения обязательств должником передается в залог здание бывшего Уфимского полиграфкомбината на проспекте Октября, 2, принадлежащее ГУП ИД «Башкортостан» и госиздательству «Китап». Залоговая стоимость этого имущества определена в 492 млн руб.

Хотя на погашение долга перед основным кредитором у издательства есть еще год, решение о том, что издательство «Китап» и ИД перестанут владеть зданием на проспекте Октября, принято. Его решено передать под Центр поддержки малого предпринимательства. Глава республиканского Агентства по печати и СМИ Борис Мелкоедов сообщил, что «Китап» переедет в Дом печати, которым владеет ГУП «Издательство Башкортостан». Это здание также находится в залоге у «Регионального фонда».

Влада Шипилова