Зарплаты показались «из тени»

Теневой сектор российской экономики в прошлом году достиг 13 трлн руб. Эта сумма сопоставима с расходами федерального бюджета, сообщают «Известия» со ссылкой на данные Росстата. По данным статистического ведомства, в прошлом году объем «серых» зарплат достиг почти 13% ВВП, но это все равно самый низкий показатель за последние пять лет.

Для подсчета доходов населения Росстат использовал балансовый метод. С одной стороны, «собираются» все расходы и сбережения, а с другой, все «легальные» доходы россиян. Однако реальный объем теневого сектора экономики подсчитать крайне трудно, говорит президент Палаты налоговых консультантов Дмитрий Черник: «Я ни разу, работая еще в налоговой службе и после налоговой, не видел серьезно обоснованных расчетов. Всем известно, что теневой сектор достаточно большой, мне приходилось слышать совершенно анекдотические цифры, которые я, как налоговик, в свое время мог просто опровергнуть. Это грозит потерей управляемости в сфере финансов, инфляцией, например, если государство не будет знать, каковы у нас доходы, этоосложняет денежный оборот. Так что в чисто финансовом плане я бы сказал так — это грозит управлению».

Оценки Росстата вполне отражают реальное положение дел. При этом теневой сектор экономики за последние годы значительно сократился, отмечает депутат Госдумы, член комитета по налогам и сборам Оксана Дмитриева: «Оценка теневой экономики была на уровне 30-40%, сейчас фактически получается, если это 13 трлн, то это меньше 20% от ВВП. Поэтому звучит очень внушительно, но важно оценить все это в динамике — увеличивается доля теневого сектора или уменьшается. Предыдущие оценки были выше. Какие-то отдельные меры на теневой сектор вряд ли повлияют, потому что есть его часть, связанная с нарушениями закона, с коррупцией, с отмыванием доходов, полученных преступным путем, а есть часть, производящая вполне мирную продукцию, но просто не полностью платящая налоги, например, сдача в аренду квартир».

Причины для роста теневого сектора в будущем сохраняются, считает независимый финансовый советник Наталья Смирнова: «Начиная с 2014 года, уровень жизни населения не растет. Когда у человека возникает возможность каким-то образом заработать, не уплачивая никакие налоги и взносы, это первая причина. Вторая — увеличение пенсионного возраста, из-за чего люди могут соглашаться на неофициальную или не вполне официальную заработную плату. Они понимают, что госпенсию у них отодвинули.

И если работодатель, который платит не вполне “белую” зарплату, говорит, мол, может, вообще вашей пенсии не будет, то население теперь этому больше верит, чем раньше, и соглашается активнее, чем в период пика доверия к пенсионной системе.

Третья причина — альтернатива с самозанятостью в этом году доступна далеко не во всех регионах. Если бы не было проблем с выводом денег и с блокировками со стороны банков, то, возможно, величина этого неофициального дохода каким-то образом сократилась».

Единого мнения, что делать в этой ситуации, нет. Часть опрошенных “Ъ FM” экспертов рекомендует ужесточить налоговую политику и дать фискальному ведомству больше полномочий.

Кирилл Абакумов