Дагестанского банкира просят арестовать заочно

Следственный комитет России (СКР) подал в Басманный суд столицы ходатайство о заочном аресте бывшего директора дагестанского филиала Россельхозбанка Гитиномагомеда Гаджимагомедова. Он обвиняется в хищении средств кредитной организации. Сумму причиненного банку ущерба оценивается в 212 млн руб.

Ходатайство Главного следственного управления СКР поступило в суд 6 августа, оно направлено на рассмотрение судьи Басманного суда Елены Николаевой.

Обвинение по ст. 286 (превышение должностных полномочий) УК РФ Гитиномагомеду Гаджимагомедову было предъявлено заочно: по оперативным данным, еще в конце сентября прошлого года он спешно выехал за границу — сначала в Чехию, а затем в Объединенные Арабские Эмираты. Лишь в ноябре он отправил в банк заявление об увольнении. А 22 ноября в дагестанском филиале Россельхозбанка был назначен антикризисный управляющий.

В конце марта в Махачкале сразу после прилета из Москвы сотрудники следственного отдела УФСБ по Дагестану задержали экс-заместителя начальника УВД столицы республики, начальника полиции Раипа Ашикова. Поводом для этого стало подозрение в причастности к финансированию терроризма (ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ). В тот же день сотрудники республиканского управления ФСБ провели обыск по месту работы бывшего полицейского — в региональном отделении Россельхозбанка в Махачкале. С начала декабря прошлого года он возглавлял службу безопасности республиканского филиала Россельхозбанка, а за день до задержания уволился по собственному желанию.

Во второй половине апреле этого года сотрудники правоохранительных органов провели обыски в доме бывшего директора филиала Россельхозбанка Гитиномагомеда Гаджимагомедова и в главном офисе филиала. Оперативные мероприятия проводились в рамках уголовного дела о хищении в особо крупном размере. В пресс-службе банка “Ъ” тогда объяснили, что после внутренней проверки нашли «ряд злоупотреблений со стороны бывшего руководства Дагестанского регионального филиала», позднее результаты проверки были переданы в правоохранительные органы. «В настоящее время Россельхозбанк оказывает всестороннюю поддержку следствию. Сумма причиненного ущерба оценивается банком в размере 212 млн руб.»,— говорилось в сообщении.

Арестованный неделю спустя старший брат Раипа Ашикова — бывший и. о. начальника ОВД Каспийска Зияводин Ашиков — заявил в суде, что одной из причин его задержания стало разоблачение хищений, совершенных в дагестанском филиале Россельхозбанка его руководителем Гитиномагомедом Гаджимагомедовым, которые раскрыл его брат Раип, в то время возглавлявший службу безопасности кредитного учреждения. По его утверждению, руководство в лице заместителя председателя правления Россельхозбанка Андрея Барабанова якобы поставило перед вновь назначенным начальником службы безопасности филиала задачу «посадить Гаджимагомедова» и заблокировать все его счета. А в конце апреля дагестанский еженедельник «Черновик» опубликовал заявление Гитиномагомеда Гаджимагомедова, адресованное президенту России, генпрокурору, председателю СКР и директору ФСБ. Господина Барабанова он обвинил в организации его уголовного преследования, якобы для того, чтобы передать банк под контроль семьи бывшего мэра Махачкалы Саида Амирова.

Юлия Рыбина, Махачкала