Суд присматривается к наследникам

Свердловский арбитражный суд отложил вопрос об удовлетворении ходатайства о привлечении в качестве третьих лиц наследников архитекторов памятника Татищеву и де Геннину в резонансное дело по иску УПРАВИС к руководителю местного краеведческого фонда Марине Чеботаевой. Ассоциация, защищающая авторские права считает, что госпожа Чеботаева незаконно использовала в путеводителе фото памятников основателям Екатеринбурга Василию Татищеву и Георгу Вильгельму де Геннину, а также писателю Дмитрию Мамину-Сибиряку. Судья запросила у сторон доказательства, на основании которых они стали наследниками.



Как ранее писал “Ъ-Урал”, ассоциация правообладателей по защите и управлению авторскими правами в сфере искусства (УПРАВИС) требует взыскать с президента краеведческого фонда «Наш Урал» Марины Чеботаевой 40 тыс. руб. за якобы незаконное использование изображений памятников Татищеву и де Геннину, а также Мамину-Сибиряку в путеводителе «Наш Екатеринбург». УПРАВИС представляет интересы одного из авторов памятника Татищеву и де Геннину — скульптора Петра Чусовитина, а также наследницы скульптора Андрея Антонова — автора памятника писателю Мамину-Сибиряку — Татьяны Колпаковой. Ответчики в свою очередь подали в суд встречный иск в отношении УПРАВИС. По их словам, ассоциация правообладателей не имеет исключительных прав на произведения, так как она не заключила договоры со всеми авторами памятников. Памятник Василию Татищеву и Вильгельму де Геннину, установленный в 1998 году на площади Труда, был создан скульптором Петром Чусовитиным и архитекторами Германом Дубровиным и Алексеем Овечкиным. Памятник писателю Мамину-Сибиряку, установленный в 1987 году на проспекте Ленина на плотине Городского пруда, — скульптором Андреем Антоновым и архитектором Борисом Демидовым.

В среду в ходе очередного заседания по иску УПРАВИС судья Свердловского арбитражного суда снова отложила вопрос удовлетворения ходатайства ответчиков о привлечении в качестве третьих лиц наследников соавторов памятника Татищеву и де Геннину — архитекторов Германа Дубровина и Алексея Овечкина.

На заседании представитель УПРАВИС настаивал на том, что доказательств тому, что архитекторы памятника Татищеву и де Геннину принимали участие именно в творческом процессе создания изобразительного искусства, нет. «Памятник был создан намного раньше как произведение, чем был передан администрации. Фигура, алтарь и картуш были представлены сначала в мягком материале. Это была именно рабочая модель»,— пояснял истец. Между тем к делу в качестве третьего лица уже привлечен соавтор памятника Мамину Сибиряку архитектор Борис Демидов, заявивший, что каждый может «свободно и бесплатно использовать изображения памятника».

«Соавторство этих лиц оспаривается только словами истца. Памятник — это единый объект, как музыка и текст в песне. Он соединяет в себе архитектурную и скульптурную составляющие. УПРАВИС имеет аккредитацию, связанную с управлением выплат в процессе перепродажи объектов изобразительного искусства. Здесь мы видим объект, который специально создавался для того, чтобы быть стационарным, архитектурным, не участвовать в обороте продажи прав»,— парировали ответчики. Они также объявили, что три ранее вынесенных решения на Урале по искам УПРАВИС уже обжалованы наследниками соавторов памятника Татищеву и де Геннину: «в связи с тем, что их позиция не была учтена судами». Ранее Свердловский арбитражный суд и арбитражный суд Пермского края частично удовлетворили три аналогичных иска УПРАВИС к издательскому дому “ФестХэнд”, компании «Евразия» и индивидуальному предпринимателю Борису Эренбургу.

Позицию ответчиков вчера поддержала администрация Екатеринбурга. «Если в настоящий момент истец хочет уточнить свои исковые требования и обратить внимание суда на то, что он взыскивает исключительно за элементы объекта, а не за единое целое — памятник, то ему следует это сделать. Но разделять постамент и элементы памятника, на наш взгляд, не представляется возможным, они едины. Для результата, который у нас вышел, не имеет значения, кем являются авторы в своих должностных обязанностях. У каждого из них был творческий вклад в своей части»,— сообщил представитель мэрии.

В завершение заседания судья не стала разрешать ходатайство о привлечении в дело соавторов памятников. Вместо этого суд решил выяснить, на каких основаниях все наследники — и со стороны истца, и со стороны ответчика — получили исключительные права на объекты культуры. Для этого суд запросил у сторон адреса нотариусов, чтобы запросить у них списки соответствующих документов. Рассмотрение дела продолжится 5 сентября.

Напомним, на прошлой неделе общественная палата Екатеринбурга заявила о намерении изменить одну из статей об авторском праве Гражданского кодекса РФ. Все «произведения визуальных искусств», находящиеся в свободном доступе, предлагается наделить особым статусом — возможностью использовать их изображения в коммерческих целях без спроса у их авторов.

Мария Арабей