Виталий Мутко высоко оценил строительную активность в Ленобласти

Вице - премьер Виталий Мутко оценил работу строительного комплекса в Ленинградской области как неплохую. Об этом он заявил в ходе совещания с представителями областного правительства.

По словам господина Мутко, объем строительства в Ленобласти достаточно высокий, однако есть и недоработки — около 160 домов в регионе являются проблемными, сообщает ТАСС. Для решения данной проблемы, «мы начнем системную работу по достройке этих проблемных домов»,— заявил он.

Вопросами завершения проблемных объектов будут заниматься правительство области совместно с федеральным фондом защиты прав дольщиков.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что первая очередь одного из проблемных объектов — в жилом комплексе в Агалатово, которую начинала строить компания «Навис», будет достроена по схеме софинансирования «Дом.рф» и бюджета Ленинградской области.