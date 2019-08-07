Виталий Мутко высоко оценил строительную активность в Ленобласти

Вице - премьер Виталий Мутко оценил работу строительного комплекса в Ленинградской области как неплохую. Об этом он заявил в ходе совещания с представителями областного правительства.
По словам господина Мутко, объем строительства в Ленобласти достаточно высокий, однако есть и недоработки — около 160 домов в регионе являются проблемными, сообщает ТАСС. Для решения данной проблемы, «мы начнем системную работу по достройке этих проблемных домов»,— заявил он.
Вопросами завершения проблемных объектов будут заниматься правительство области совместно с федеральным фондом защиты прав дольщиков.
Ранее “Ъ-СПб” писал, что первая очередь одного из проблемных объектов — в жилом комплексе в Агалатово, которую начинала строить компания «Навис», будет достроена по схеме софинансирования «Дом.рф» и бюджета Ленинградской области.