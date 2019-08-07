ЖК компании «Навис» достроят с привлечением «Дом.рф»

Первую очередь жилого комплекса в Агалатово, которую начинала строить компания «Навис», будет достроена по схеме софинансирования «Дом.рф» и бюджета Ленинградской области.

Как сообщили в пресс-службе региона, обследование недостроя ЖК «Шотландия» будет проведено до конца сентября. К достройке проблемного объекта предполагается приступить до конца ноября текущего года.

Следующим объектом, который может быть достроен по подобной схеме, может стать ЖК «Ленинградская перспектива» и недострои ГК «Норманн».

Напомним, что жилой комплекс «Шотландия» ООО «СК Навис» начало строить в 2015 году. В феврале текущего года застройщика признали банкротом.