Общественная палата Татарстана попытается «минимизировать критику» на выборах в Госсовет

Общественная палата Татарстана на предстоящих выборах в Госсовет организует Открытый штаб наблюдателей, в которой войдут ученые, политологи и представители СМИ. Они будут давать «общественную оценку» избирательной кампании, чтобы «минимизировать критические замечания в адрес выборов», сообщил сегодня председатель палаты Анатолий Фомин.

Он пояснил, что это должно «увеличить легитимность избирательного процесса». «Мы должны приходить к политической культуре, когда все участники удовлетворены ходом кампании. Может быть они не удовлетворены результатами, но они их признают»,— сказал господин Фомин.

Заместитель председателя Общественной палаты республики Мунир Гафиятуллин не исключил, что во время кампании могут возникнуть «провокационные моменты»: «Задача нашего штаба — все напряжения снимать, конкретно по каждому случаю разбираться. Если поступила жалоба, нам придется срочно выезжать».

Напомним, выборы в Госсовет Татарстана назначены на 8 сентября. 50 депутатов из 100 избираются по партийным спискам, столько же — в одномандатных округах.

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"