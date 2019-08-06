Во вторник в Екатеринбурге прошла церемония прощания с заместителем председателя заксобрания Свердловской области Анатолием Суховым. Проститься с ним пришли друзья, депутаты, чиновники, общественные деятели и представители железной дороги, на которой он проработал большую часть жизни.



Церемонию прощания с Анатолием Суховым в театре драмы посетили до 200 человек: его близкие, общественники, депутаты заксобрания Свердловской области и думы Екатеринбурга. Среди тех, кто пришел проститься с ним, были губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, вице-губернатор Сергей Бидонько, уполномоченный по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова. «Ушел из жизни сильный, умный, надежный и неравнодушный человек, многое сделавший для развития регионального законодательства, повышения его эффективности и действенности в интересах уральцев»,— отметил глава региона.

Председатель областного парламента Людмила Бабушкина отметила огромный вклад Анатолия Сухова в развитие муниципальных образований, жители которых «еще долго будут помнить его и те мероприятия, которые он проводил». По ее словам, Анатолий Сухов обладал мужеством, добротой и твердым характером.

Попрощаться с коллегой пришли многие железнодорожники. В частности, был экс-губернатор (руководил регионом в 2009–2012 годах), первый заместитель гендиректора РЖД Александр Мишарин, который привел его в политику в 2010 году. «Мы с ним провели много времени, находясь в одном вагоне, когда я был начальником СвЖД, а он председателем дорожного профсоюза. Конечно, все несправедливо, но такова жизнь. Я искренне скорблю»,— признался он.

Анатолий Сухов родился в 1955 году в Верхнем Уфалее (Челябинская область). Окончил академию труда и социальных отношений. Прошел карьерный путь от дежурного поста парка отправления до председателя профсоюзного комитета железнодорожной станции Свердловск-Сортировочная. В 1994 году назначен директором Свердловского отделения филиала Центрального отраслевого отделения социального страхования на СвЖД. В 2000–2004 годах занимал пост председателя профсоюза СвЖД. В 2004 году избран первым заместителем Российского профсоюза железнодорожников и транспортных строителей. В 2010 году был избран депутатом Свердловской облдумы, с 2011 года регулярно избирался в областное заксобрание по Краснотурьинскому одномандатному избирательному округу, занимал должность вице-спикера. Многие годы возглавлял региональную общественную приемную председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева.

Похоронят Анатолия Сухова на Широкореченском кладбище.

Судьба его мандата будет решена не ранее 2020 года. Предполагается, что депутаты досрочно прекратят полномочия вице-спикера после парламентских каникул осенью. После этого будут объявлены довыборы.

Мария Арабей