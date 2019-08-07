Челябинцы стали меньше есть

Челябинскстат проанализировал бюджет южноуральской семьи и пришел к выводу, что за последние пять лет сократилась доля расходов на непродовольственные товары и увеличилась на продукты питания и услуги. Средняя сумма расходов на еду выросла почти на 31%, а потребление большинства продуктов снизилось на 3–18%. Вместе с этим сокращается калорийность питания, повышается недостаток витаминов и минеральных веществ. Тенденцию снижения потребления еды подтверждают и данные об оборотах предприятий общественного питания и гостиниц: в первом полугодии они упали на 16%. По словам экспертов, рост доходов не поспевает за реальным изменением цен, при этом в Челябинской области негативная тенденция усугубляется оттоком денег из региона.



В Челябинской области с 2013-го по 2018 год средние расходы семьи на продукты питания выросли почти на 31%. При этом потребление большинства продуктов снизилось. Такие данные представил Челябинскстат по результатам выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств в регионе.

Согласно исследованию, основная часть всех расходов домохозяйств — более 72%, или 15,1 тыс. руб. в месяц на человека (на 16% больше, чем в 2013 году) — тратится на потребительские нужды, при этом в структуре этих расходов за последние пять произошли изменения. Так, существенно снизилась доля непродовольственных товаров — с 44,2% в 2013 году до 35,2% в 2018-м. Хотя эта статья расходов по-прежнему основная. Доля расходов на продукты питания выросла с 29,1% до 32,9%, на оплату услуг — с 25,4% до 30%. В денежном выражении траты на покупку еды выросли почти на 31%, до 4960 руб. на человека, на услуги — на 37,5%, до 4549 руб. Ежемесячные расходы на непродовольственные товары сократились на 7,6%, до 5316 руб.

«Несмотря на то, что расходы на питание растут, есть мы стали заметно меньше. За последние пять лет потребление снизилось практически по всем показателям, кроме овощей и бахчевых, яиц и масла растительного. Сократилась и общая калорийность питания: с 2443 ккал в 2013 году до 2387 ккал в 2018 году. Снизилось суточное потребление белков, жиров и углеводов, ощущается недостаток большинства витаминов и ряда минеральных веществ», говорится в сообщении Челябинскстата. Так, за последние пять лет средний южноуралец стал есть меньше рыбы и рыбопродуктов на 18% (сокращение в рационе с 23,7 до 19,3 кг на одного человека в год), фруктов и ягод — на 15,7% (с 90 до 75,8 кг), молока и молочных продуктов — на 5,4% (с 252 до 238,3 кг), мяса и мясопродуктов — на 4% (с 83,4 до 80 кг), хлеба и хлебопродуктов — на 2,3% (с 84,3 до 82,3 кг), картофеля — на 3,2% (с 48,7 до 47,1 кг). Вместе с тем, увеличилось потребление яиц — с 184 до 195 штук в год (4,8%), овощей и бахчевых — со 105 до 107,2 кг (2,1%), растительного масла и других жиров — с 8,8 до 9,6 кг (почти на 1%). На прежнем уровне осталось потребление сахара и кондитерских изделий — 30,2 кг на одного члена домохозяйства в год. При этом разница потребления в семьях с наименьшим и наибольшим уровнями дохода отличается в разы по ряду продуктов. Например, один член богатого домохозяйства в год съедает 116,6 кг фруктов, бедного — 38,5, овощей — 137,6 и 70,7, мяса — 97,2 и 61,1 кг соответственно. В целом расходы на покупку еды в высокодоходных семьях почти в 2,5 раза больше, чем в низкодоходных, при этом в структуре семейного бюджета их доля в полтора раза меньше — 27% против 42,2% соответственно.

В целом за последние пять лет располагаемые ресурсы (денежный и натуральные доходы, накопленные средства, ссуды, кредиты) среднестатистического жителя Челябинской области выросли на 3,6%, с 23,3 тыс. до 24,2 тыс. руб. в месяц. При этом доля привлеченных средств и израсходованных сбережений в этой структуре сократилась почти в два раза, до 9,9%, а текущих денежных доходов выросла с 77,7% до 85,7%.

Снижение потребления продовольствия в Челябинской области подтверждают данные об обороте предприятий общественного питания и гостиниц, на которые обратила внимание аналитическая компания «Соинвест». Так, по данным Росстата, по итогам первого полугодия 2019 года этот показатель в регионе составил 6,2 млрд руб., что на 16% меньше, чем годом ранее (7,3 млрд в первом полугодии 2018 года). Это наибольшее падение оборота среди регионов Урала.

«Одним из факторов снижения оборота HoReCa является уровень реальных доходов населения. Они падают по всему Уралу, но в Челябинской области они падают у той части населения, которая как раз формирует спрос. Это люди со средними доходами. Средний класс растворяется, возможности на то, чтобы провести уик-энд где-то или посетить заведение общепита снижаются»,— комментирует директор компании «Соинвест» Анастасия Кузьминова. Также, по ее словам, важный фактор — климатический: из-за не очень теплого лета сократилось количество туристов, которые приезжают в Челябинскую область, чаще всего ради озер и природных курортов.

По словам руководителя Научно-образовательного центра развития региональных социально-экономических систем Института экономики Уральского отделения РАН Сергея Гордеева, сложившаяся тенденция роста расходов на питание при сокращении потребления является результатом в том числе монополизации продовольственной сферы в стране, сложившейся после введения санкций и контракций, а также неравномерной инфляцией, которая по самым востребованным группам товаров в два-три раза превышает официальную.

«Принципиальный момент не то, что стоимость продовольственной корзины растет, а то, что доходы населения не растут соответствующим образом. Рост доходов населения, даже официальный, не соответствует динамике роста цен на продукты питания. У нас в Челябинской области эти процессы значительно усугубляются гигантским оттоком денежной массы из региона. Здесь просто так ничего не изменишь, нужно активизировать хотя бы внутриобластную конкуренцию, но пока таких признаков нет. Наоборот, в Челябинске началась борьба с киосками, которые в конечном итоге живут за счет того, что продают более дешевую продукцию и создают определенную конкурентную среду, удерживая от повышения цен торговые сети»,— говорит эксперт. По его словам, для того чтобы переломить ситуацию, реальные доходы жителей Челябинской области должны ежегодно повышаться на 3–7% (в зависимости от существующего уровня) как минимум в течение трех лет.

По данным Челябинскстата, в первом квартале этого года реальные доходы южноуральцев снизились на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, реально-располагаемые — на 3,6%.

Юлия Гарипова