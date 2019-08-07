«Новограду» вернули проблемы

Власти Челябинской области предложили кооперативу дольщиков проблемного жилого комплекса «Новоград» отказаться от идеи достройки дома на улице Доватора через ЖСК. Оказалось, что новое юридическое лицо, созданное гражданами, не может рассчитывать на федеральные средства по линии Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства. Найденный дольщиками застройщик отказывается инвестировать средства в объект, потому что правительство региона не может гарантировать возвратность денег. Из-за юридической коллизии власти не могут выделить компании земельный участок в качестве компенсации, а мэрия Челябинска не разрешает увеличить этажность будущего здания, за счет чего застройщик рассчитывал покрыть расходы. Дольщики записали видеообращение к врио губернатора Челябинской области с требованием разобраться в ситуации.



Участники долевого строительства ЖК «Новоград» на пересечении улиц Доватора и Воровского говорят, что зашли в тупик в попытках добиться завершения строительства. Люди не могут переехать в свои квартиры в течение пяти лет. В прошлом году они создали жилищно-строительный кооператив «Доватора-46», через арбитражный суд добились передачи объекта незавершенного строительства ЖСК, договорились с компанией «ЮжуралСпецМонтажСтрой», которая согласилась стать генподрядчиком по достройке жилого комплекса. Однако власти Челябинской области сообщили им, что перевод объекта в ведение кооператива «автоматически вычеркнул их из списка тех, кто может рассчитывать на финансирование строительства от фонда ДОМ.РФ». Как рассказал представитель инициативной группы Иван Кущ, вице-губернатор Челябинской области Сергей Шаль на заседании рабочей группы рекомендовал дольщикам отменить решение суда и отказаться от кооператива. «Около полутора недель назад у нас была последняя встреча в правительстве с Сергеем Шалем. Выяснилось, что ЖСК не может претендовать на помощь фонда обманутых дольщиков. Это новое юридическое лицо, нужно ждать девять месяцев, чтобы признать объект сложным, только тогда, может быть, получится претендовать на государственную помощь»,— говорит Иван Кущ. Из-за юридической неопределенности ЖСК не регистрирует право собственности на недострой. Не исключено, что от кооператива, действительно, придется отказаться, говорит Иван Кущ, сейчас дольщики консультируются по этому поводу с юристами.

По словам господина Куща, ООО «ЮжуралСпецМонтажСтрой» по-прежнему готово достраивать жилой комплекс, но компании нужны гарантии возвратности вложенных средств. Дом готов на 80%, и осталось возвести только третий подъезд, на это требуется 70 млн руб. По словам дольщиков, они пока не смогли найти подходящего варианта для возмещения расходов новому застройщику. Компания планировала покрыть издержки за счет увеличения высоты здания третьей секции с 12 до 24 этажей и последующей продажи квартир, но мэрия Челябинска запретила менять проектную документацию. Также власти региона не могут бесплатно выделить инвестору участок в качестве компенсации за достройку проблемного объекта, потому что не имеют права распоряжаться землей муниципалитета.

Иван Кущ от лица дольщиков «Новограда» записал видеообращение к врио губернатора Алексею Текслеру. Он отметил, что с момента вступления нового главы региона в должность инициативная группа дважды приносила письменные обращения в приемную, но их переадресовали главе регионального минстроя Виктору Тупикину и вице-губернатору Сергею Шалю. Однако пятилетняя совместная работа с чиновниками в рамках рабочей группы по проблемам дольщиков, по словам господина Куща, ни к чему не привела. «Мы встречаемся с Сергеем Вернеровичем Шалем, вице-губернатором Челябинской области, а он говорит: “Ребят, это все не пройдет, и вообще вам нужно возвращаться назад, мы не знаем, что делать”»,— констатирует представитель инициативной группы. Дольщики просят Алексея Текслера разобраться в их проблеме и помочь привлечь финансирование фонда ДОМ.РФ (бывшего Агентства по ипотечному жилищному кредитованию, 100% акций принадлежит Росимуществу) для выплаты компенсации застройщику.

В региональном минстрое сообщили, что ведомство активно содействует достройке ЖК «Новоград». «В ноябре 2018 года минстрой проводил несколько совещаний с участием дольщиков, потенциального инвестора и конкурсного управляющего. На них был сформирован план мероприятий. Первое — это создание ЖСК “Доватора, 46”, целью которого было в упрощенном порядке привлечь на объект инвестора и вывести недострой из конкурсной массы в процедуре банкротства застройщика. Второе — это признать дом на улице Доватора, 46 (существующее здание, также расположенное по этому адресу.— “Ъ-Южный Урал”) аварийным. На освободившемся участке застройщик сможет возвести третью очередь дома и получить прибыль от продажи квартир в ней. Сейчас идет процесс переселения жителей»,— прокомментировала ситуацию пресс-секретарь министерства Евгения Шершнева. Она подчеркнула, что инвестор «изменил утвержденную финансовую модель достройки дома после вступления в силу изменений в закон, которые касаются достройки проблемных домов фондом помощи дольщикам за счет бюджетных средств».

Директор ООО «ЮжуралСпецМонтажСтрой» Сергей Манкевич не смог прокомментировать ситуацию с достройкой ЖК «Новоград», сославшись на то, что находится в больнице.

Карина Кальярова