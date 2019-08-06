Американская сеть люксовых товаров Barneys подала заявление о банкротстве

Barneys New York подала заявление в суд по делам о банкротстве по южному округу Нью-Йорка, сообщает CNBC. Сеть магазинов, торгующая товарами класса люкс, сумела найти кредиторов, которые выделили компании $75 млн финансовой поддержки на время, пока та будет искать покупателя.

Благодаря этому Barneys не пришлось ликвидировать бизнес и сохранить часть магазинов. В частности, компания намерена закрыть 8 из 13 одноименных магазинов, пять концептуальных магазинов и семь дисконтных точек продаж Barneys Warehouse.

Причиной банкротства стал затянувшийся кризис компании, вызванный падением продаж и растущими арендными ставками. Люксовый ритейлер терял покупателей в последние годы, так как те все чаще предпочитают приобретать товары либо онлайн, либо напрямую у производителей.

Кирилл Сарханянц