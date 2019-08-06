Воронежский онкодиспансер оштрафован на 200 тыс. рублей за использование раздавившего пациентку облучателя

Центральный райсуд Воронежа оштрафовал Воронежский областной клинический онкологический диспансер, где в мае во время сеанса лучевой терапии на чешском аппарате Teragam погибла пациентка, на 200 тыс. руб. за грубое нарушение требований и условий, предусмотренных лицензией (ст. 19.20 ч.3 КоАП). Об этом “Ъ-Черноземье” сообщили в суде. Изготовление постановления в полном объеме, согласно картотеке суда, отложено.

Напомним, 51-летняя женщина погибла в кабинете лучевой терапии 22 мая. Во время плановой процедуры ее сдавило между столом и коллиматором облучателя. Позднее Росздравнадзор заявил, что использованная техника «представляет прямую угрозу жизни и здоровью пациентов», так как не зарегистрирована в России и 14 лет работала в Воронеже без необходимых документов.

Подробнее об этом — в публикации “Ъ-Черноземье” «Лучевой аппарат высветил угрозу».

Мария Старикова