Россия снизила импорт продовольствия почти на треть за пять лет

За последние пять лет Россия снизила импорт продовольствия на 31,2% — с $43,3 млрд в 2013 году до $29,8 млрд в 2018 году, говорится в сообщении Минсельхоза РФ. За рубеж в 2018 году продовольствия было поставлено на сумму $25,8 млрд по сравнению с $16,8 млрд в 2013 году.

«Благодаря реализации политики импортозамещения Россия достигла и превзошла пороговые значения доктрины продовольственной безопасности по ряду ключевых продуктов питания»,— говорится в сообщении министерства.

Удельный вес российской продукции по в общем объеме ресурсов внутреннего рынка по итогам 2018 года составил:

По зерну и зернобобовым культурам —99,4%;

Сахару — 95,7%;

Растительному маслу — 81,5%;

мясу и мясопродуктам – 92,8%;

Картофелю — 95%.

Отмечается отставание от значений продбезопасности по молоку и соли. Однако Минсельхоз ждет, что достигнуть целевых показателей удастся в течение ближайших 7–8 лет, «благодаря позитивному тренду, наблюдающемуся в молочной отрасли».

Также министерство подчеркнуло, что был зафиксирован существенный рост экспорта мясной и масложировой продукции, рыбы и морепродуктов, продукции пищевой и перерабатывающей промышленности. «Россия заняла первое место в мире по поставкам пшеницы, а по отдельным товарным позициям — входит в тройку лидеров». Ведомство полагает, что в среднесрочной перспективе Россия войдет в десятку крупнейших мировых экспортеров сельхозпродукции. «Для достижения этой цели государство выделит 406,8 млрд руб., которые пойдут на развитие производства и агрологистики, устранение торговых барьеров и продвижение нашей продукции за рубежом»,— говорится в сообщении. Отмечается, что 38,8 млрд руб. из них будут направлены уже в 2019 году.

Напомним, 6 августа 2014 года президент России Владимир Путин ввел запрет на импорт некоторых видов сельхозпродукции, сырья и продовольствия из стран, которые ввели антироссийские санкции. В числе этих стран — США, Канада, Австралия, Норвегия, Украина, Албания, Черногория, Исландия и Лихтенштейн, а также страны ЕС.

Господин Путин заявил, что Россия в результате санкций недополучила около $50 млрд, Евросоюз — около $240 млрд, США — $17 млрд. По его словам, России удалось реализовать программы импортозамещения на 667 млрд руб.

Глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини заявила, что агропромышленный рынок ЕС показал устойчивость к российским ответным санкциям. По ее словам, экономика РФ понесла больше потерь, но не только из-за ограничений.

О том, как в России работали над доктриной продовольственной безопасности, читайте в публикации журнала «Огонек» «Догнать и накормить».