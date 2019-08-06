Подозреваемые в создании пирамиды избежали ареста

Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга отказался удовлетворить ходатайство следствия об аресте участников и организаторов сообщества Pro100business, имеющего признаки финансовой пирамиды. Уголовное дело возбуждено по факту мошенничества. По приблизительным оценкам, в сообществе участвуют порядка 60 тыс. человек, которые вложили около $150 млн. Его организаторы уже покинули этот проект и создают новый, с похожими условиями.



О том, что суд отказался заключать под стражу троих организаторов сообщества Pro100Business — Артема Юрзина, Евгения Лебедева и Ивана Колногорова, стало известно в понедельник. Их подозревают в организации преступного сообщества, которое посредством различных мошеннических методов получало от российских граждан деньги и присваивало их. Уголовное дело, в рамках которого они задержаны, возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).

«Следователь выходил в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. В нем было отказано»,— пояснили в суде. Подозреваемые были отпущены под подписку о явке к следователю по первому требованию, пояснил “Ъ-Урал” юрист, специализирующийся на борьбе с интернет-пирамидами, Алексей Макаров.

Сообщество Pro100Business известно также как AirBitClub из-за сотрудничества с одноименной иностранной платформой (создана гражданами Панамы, которых осудили в США за создание финансовой пирамиды). «Сообщество, якобы зарабатывающее на популяризации криптовалюты, создала группа из пяти товарищей. Они вербовали сторонников через интернет и посредством массовых мероприятий во многих российских городах. Мошенники продавали жертвам контракты на покупку криптовалюты. Но по факту они просто брали у них деньги, присваивали их, тратили на красивую жизнь. Жертвы мнимых криптовалютчиков оплачивали их квартиры, дорогие машины, путешествия и прочие атрибуты успешных людей»,— пояснил Алексей Макаров. По его данным, Pro100Business привлек около 60 тыс. человек, которые вложили до $150 млн.

Источники “Ъ-Урал” из числа участников сообщества рассказали о структуре его работы. «Деньги наличными или безналом переводили куратору, он оформлял личный кабинет и из своих “денег”, которые в системе, покупал партнерский пакет. При входе в личный кабинет можно было увидеть состояние счета — в долларах и в биткойнах. Внутри системы можно делать переводы в долларах в личные кабинеты других пользователей. Но насколько они настоящие, неизвестно»,— сообщили собеседники издания. Выводить средства, по их словам, можно было, отправив сумму в системе куратору, который затем возвращает ее реальными деньгами или через личный кабинет, однако последний способ не работает. Со временем вывод стал возможен только при привлечении в систему новых участников за счет их вложений, признается источник.

Другой источник “Ъ-Урал”, знакомый с господами Юрзиным, Лебедевым и Колногоровым, сообщил, что они покинули Pro100Business весной и «решили запустить свою независимую платформу, которая будет приносить больше пользы обществу». Речь идет о проекте STM.club — «экосистеме, объединяющей в себе восемь уникальных площадок, созданных для быстрого развития технологии блокчейн и распространения идеи “децентрализованного мира” в массы». Проект создан совместно с площадкой для обмена криптовалюты Streamity.

Связаться с самими фигурантами не удалось — на сообщения в соцсетях и мессенджерах они не ответили. По словам господина Макарова, они вину не признают и «все отрицают».

Анна Лапина