На муниципальные выборы зарегистрированы 1114 кандидатов

В Пермском крае завершилась регистрация кандидатов для участия в муниципальных выборах, запланированных на 8 сентября. Как сообщает пресс-служба избирательной комиссии Пермского края, всего было зарегистрировано 1114 кандидатов. Большинство из них (828 человек) составляют представители семи политических партий. Еще 286 человек будут баллотироваться в качестве самовыдвиженцев.

Мотивированные отказы в регистрации получил 131 кандидат, в том числе 35 человек, не сдавших необходимые документы на регистрацию. «Иными причинами отказа послужили: недостаточное число достоверных подписей, собранных в поддержку кандидата, неполнота либо недостоверность представленных в документах сведений о кандидате, а также установление факта сокрытия кандидатом сведений о своей судимости»,— пояснили в пресс-службе крайизбиркома.

В лидерах по числу зарегистрированных кандидатов оказались Чусовской и Добрянский городские округа, в которых на 25 мест в думе претендуют 85 и 73 кандидата соответственно. Высокая конкуренция ожидается и в Пермском муниципальном районе, где за 15 мандатов депутатов земского собрания будут бороться 76 кандидатов.

Напомним, в единый день голосования, 8 сентября, в Пермском крае пройдут 23 избирательные кампании в 20 муниципалитетах. Следующий этап избирательной кампании — агитационный период в средствах массовой информации — начнется 9 августа.