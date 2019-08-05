«Форсаж: Хоббс и Шоу» возглавил российский прокат

Американский спин-офф франшизы «Форсаж» Дэвида Литча возглавил российский прокат по итогам выходных с 1 по 4 августа, собрав 546,5 млн руб., сообщил портал kinobusiness.com. «Cтартовый результат заметно уступает дебютной кассе восьмого (802,7 млн руб.) и тем более седьмого “Форсажей” (857 млн руб.). С другой стороны все понимали, что без команды героев в полном составе зрительский интерес будет существенно слабее»,— говорится в сообщении портала.

Пятерка лидеров по сборам за выходные выглядит следующим образом:

«Форсаж: Хоббс и Шоу» — 546,5 млн руб.;

«Король лев» — 251,1 млн руб.;

«Руслан и Людмила: Перезагрузка» — 16,8 млн руб.;

«Человек-паук: Вдали от дома» — 16,1 млн руб.;

«Видок: Охотник на призраков» — 8 млн руб.

Подробнее о дуэте Дуэйна Джонсона и Джейсона Стейтема — в материале “Ъ”.