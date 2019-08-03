Скорая немощь

В прокат вышел «Форсаж: Хоббс и Шоу» Дэвида Литча — спин-офф франшизы о быстрой езде, в котором на первый план вышли герои Дуэйна «Скалы» Джонсона и Джейсона Стейтема. «Форсажи» всегда отличались высоким содержанием тестостерона, но в этот раз, по мнению Юлии Шагельман, этот компонент заменил собой все остальные.

Мужское эго — хрупкая вещь, и чем брутальнее выглядит его обладатель, тем, как правило, тоньше его душевная организация. Взять хотя бы Дуэйна Джонсона по прозвищу Скала, размах плеч которого лишь немного уступает размаху крыльев «боинга». С 2011 года это живое воплощение самоанского бога войны снимается в фильмах серии «Форсаж», но в 2016 году душа не вынесла, и Джонсон высказался о некоторых своих коллегах в весьма нелестных формулировках, назвав их, в частности, «сопляками и трусами». Имен он не упоминал, но все догадались, что речь идет о главной звезде франшизы Вине Дизеле — еще одном бритоголовом мачо, который весьма нервно отнесся к появлению на съемочной площадке второго альфа-самца. Завязалась перепалка в Twitter, последовали комментарии от других актеров, в итоге Дизеля и Скалу, как первоклассников, рассадили за разные парты. Первый останется заправлять в основных «Форсажах» (вернется ли в девятой и десятой частях персонаж Джонсона, неизвестно), а второму выделили отдельное кино, где его партнером стал Джейсон Стейтем — третий обладатель сияющей лысины, крепкой мускулатуры и чувствительной самооценки (как сообщает The Wall Street Journal, в его контракте записано, насколько сильно его можно избить в кадре). Нельзя, конечно, исключать, что весь вышеописанный конфликт был далеко просчитанной рекламной кампанией нового фильма.

Герои Джонсона и Стейтема — американский оперативник Люк Хоббс и преступник Декард Шоу, когда-то изгнанный из британской разведки,— познакомились в седьмом «Форсаже» и с первого взгляда невзлюбили друг друга. В следующей части врагам пришлось стать союзниками, чтобы вместе одолеть суперзлодейку, мечтающую захватить мир. И вот ситуация повторилась: украден смертельный вирус (в оригинале называвшийся «Снежинка», но в русском дубляже ставший «Старичком»), который грозит за 72 часа уничтожить большую часть человечества, а найти его могут только Хоббс и Шоу. Тем более что похитительница — сестра Декарда Хэтти (Ванесса Кирби), оперативница MI-6, которая теперь в бегах.

На самом деле Хэтти, конечно, подставили. Она, пожертвовав собой, спасла колбу с вирусом из рук душегубской корпорации «Этион», которая стремится превратить людей в совершенные машины (в процессе многие вымрут, потому что лес рубят — щепки летят). Вернуть «Старичок» поручено некоему Брикстону (Идрис Эльба), который так и представляется: «Злодей». Он — опытный образец сверхчеловека, которого ученые «Этиона» воскресили из мертвых, напичкали электроникой и снабдили экзоскелетом, так что теперь его не берут пули, а в голове у него каша из ницшеанских идей и личной неприязни к Шоу (долгая история, но это он когда-то убил Брикстона).

Страшный вирус изобрел профессор по фамилии, кто бы сомневался, Андрейко (Эдди Марсан), поэтому судьба заносит персонажей на территорию заброшенной электростанции где-то на Украине, где разворачивается масштабное сражение добра со злом. Этот неожиданный привет сериалу «Чернобыль» показывает хорошее знакомство создателей фильма с новейшими поп-культурными трендами (еще один пример — шутки про «Игру престолов»). Следующая остановка — Самоа, родина Хоббса (и самого Скалы). Здесь троица героев не только даст последний и решительный бой супостатам, но и осознает важность крепких семейных уз. Ведь семья — главная духовная скрепа «Форсажа», и спин-офф ее унаследовал.

Из всего этого мог бы получиться веселый, разухабистый, безмозглый боевик из тех, смотреть которые так же упоительно и немного стыдно, как поглощать быстрые углеводы.

Но, к сожалению, в промежутках между экшен-сценами, попирающими законы физики с тем же восхитительным бесстыдством, которым отличается материнская франшиза, Хоббс и Шоу шутят и пикируются, перебрасываясь искрометными остротами вроде «Ты тупой!» — «Тупой у тебя в штанах!». Спасти этот неуклюжий дуэт двух полноприводных мачо могла бы разве что легкая доза гомоэротического притяжения, но понятно, что Джонсон и Стейтем, выступающие еще и продюсерами фильма, вряд ли бы на это согласились. Что бы там ни творилось в мире, «Форсаж» и его производные остаются территорией старой доброй традиционной маскулинности — однако она уже не заводит.