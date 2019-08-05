Гендиректор британского банка HSBC ушел в отставку

Британский банк HSBC объявил об отставке генерального директора Джона Флинта «по взаимной договоренности с правлением». В сообщении банка говорится, что временным исполняющим обязанности гендиректора станет исполнительный директор Ноэл Куинн.

«Я согласился с правлением в том, что сегодняшние хорошие промежуточные результаты показывают, что сейчас самое время для перемен как для меня, так и для банка. После почти 30 лет работы в HSBC мне будет грустно уходить, но я жду этого с нетерпением, ожидая нового личного вызова»,— приводятся слова Джона Флинта на сайте HSBC.

Напомним, что в мае агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщало о планах Джона Флинта сократить около 500 человек в сфере предоставления услуг инвестиционного банкинга для финансового оздоровления банка.

По итогам первого квартала этого года HSBC отчитался о росте чистой прибыли на 31,4%, до $4,91 млрд. Добиться этого компании удалось благодаря сокращению расходов и увеличению доходов в Азии. Они достигли $6,2 млрд по сравнению с $4,8 млрд годом ранее.