Работа по дружбе

Россияне по-прежнему предпочитают искать работу через знакомых и друзей, уровень доверия к другим источникам информации о вакансиях гораздо ниже. Такие выводы можно сделать из исследования Аналитического центра НАФИ.

Более половины (54%) опрошенных обращаются к друзьям и знакомым при поиске работы. Отдельно среди соискателей в возрасте 35–59 лет доля этой группы еще выше (61%). Менее трети (30%) ищут работу в интернете — в основном это соискатели в возрасте до 34 лет (50%). Еще 13% россиян при поиске работы обращаются в организации, с которыми ранее сотрудничали. Каждый десятый (10%) ищет вакансии в специализированных печатных изданиях. 9% опрошенных прибегают к услугам бирж труда, 7% — кадровых агентств.

Для тех, кто использует интернет, самыми известными сайтами для поиска работы названы «Авито», «Работа.ру» и HH.ru. «Авито» пользовался каждый третий (34%) соискатель. Чаще его использует молодежь — люди в возрасте от 18 до 34 лет (43%). «Работа.ру» использовал каждый пятый (19%), этот портал оказался наиболее популярен среди квалифицированных специалистов (29%) и людей с высшим образованием (24%). К порталу SuperJob обращались 9% респондентов, еще 5% размещали свой профиль на Zarplata.ru.

По данным Высшей школы экономики, поиск работы через интернет характерен в первую очередь для неквалифицированных работников, работников сферы торговли и услуг и специалистов среднего уровня. К знакомым же чаще обращаются занятые в строительстве, в торговле и сфере услуг, к родственникам — в нефтегазовом секторе, в промышленности и энергетике.

Роль неформальных связей при устройстве на работу важна не только в России — для иностранных рынков труда доля трудоустроенных с помощью личных или профессиональных связей достигает 80%. В то же время, например, в США, по данным Pew Research Center, выше доля тех, кто одновременно с поиском работы через знакомых искал вакансии и в сети,— 79%. С учетом сопоставимой доли покрытия интернетом в РФ и США такое различие между странами, видимо, отражает недоверие россиян к современным каналам связи — или более позднюю интеграцию возможностей глобальной сети в реальность трудовых отношений.

Анастасия Мануйлова