«Звезда» лишилась лучшего бомбардира

ФК «Звезда» покинул лучший бомбардир прошлого сезона Александр Субботин. По сообщению сайта команды форвард перешёл в стан соперника пермяков в ПФЛ по зоне «Урал-Приволжье» - клуб «Тюмень».

Сибиряки предложили футболисту более выгодный контракт. Отметим, что по условиям трансфертного контракта Александр Субботин не сможет выйти на поле против своей бывшей команды.

Как заявил сам бомбардир в соцсетях трансфер прошел безвозмездно. «Покидаю родной город и перехожу в ФК «Тюмень» – это новый этап моей карьеры. Решение принято лично мною. Спасибо руководству клуба, что пошли мне на уступки и дали расти в карьере».

Напомним, в прошлом чемпионате Александр забил 12 мячей в составе «Звезды», став лучшим бомбардиром группы «Урал - Приволжье».