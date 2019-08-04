СП пермских кабельщиков запустило завод в Свердловской области

ООО «Богословский кабельный завод» (совместное предприятие «Русала» и пермского производителя «Элка-кабель») запустило в Краснотурьинске производство по выпуску кабельно-проводниковой продукции с жилой из алюминиевых сплавов. Об этом сообщает “Ъ-Урал”. После выхода на полную мощность предприятие намерено перерабатывать 4,4 тыс. т алюминиевых сплавов в год. Инвестиции в проект — более 700 млн руб.

Планируется, что ввод в эксплуатацию второго цеха завода позволит БКЗ перейти от производства алюминиевых полуфабрикатов к выпуску кабельно-проводниковой продукции с жилой из алюминиевых сплавов. «Инновационная продукция из алюминиевых сплавов не только превосходит по своим эксплуатационным свойствам медьсодержащие аналоги, но легче и дешевле на 15–40%»,— отметил директор БКЗ Владимир Савченко.

Напомним, компания «Русал» и группа «Элка-кабель» подписали соглашение о создании совместного предприятия в ноябре 2016 года. Партнерам принадлежит по 50% участия в капитале. Финансирование осуществляется на паритетных началах, его общий объем — 765 млн руб. Из них 305 млн руб. были предоставлены в 2018 году Фондом развития промышленности в качестве займа. По данным фонда, средства были направлены на покупку оборудования: экструзионных линий для наложения оболочки, крутильных машин бугельного и сигарного типа, линий бронирования нефтепогружного кабеля. По данным kartoteka.ru, выручка предприятия в 2017 году составила 6,4 млн руб., чистый убыток — 20,2 млн руб.

«Элка-кабель» зарегистрировано в Перми, принадлежит Владимиру Савченко, Денису Курашову и Алексею Гаркунову. По итогам 2018 года предприятие показало выручку в 888 млн руб. и прибыль 3,9 млн руб.