Apple Card не позволит пользователям покупать криптовалюту и делать ставки

С помощью виртуальной банковской карты Apple Card, релиз которой запланирован на август, будет запрещено покупать криптовалюту, игровые фишки казино, лотерейные билеты или делать ставки на тотализаторах. Как сообщает Reuters, соответствующие ограничения опубликованы в пользовательском соглашении, которое опубликовано на сайте банка Goldman Sachs, в партнерстве с которым будет работать Apple Card.

Виртуальная банковская карта была анонсирована в марте. Она в первое время будет работать только в США. Пользователи смогут получать статистику по расходам в реальном времени, а также видеть траты по категориям. За покупки при помощи виртуальной карты Apple будет начислять кэшбэк в размере 3%. Сервис в первую очередь призван для работы с Apple Pay. Физическая титановая карта также будет доступна для использования в местах, где еще не принимают мобильные платежи.