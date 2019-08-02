На восстановление «Уткиной дачи» Смольный планирует выделить около 200 млн рублей

Власти Петербурга намерены выделить на восстановление памятника - усадьбы «Уткина дача» около 200 млн рублей. Об этом заявил врио губернатора Петербурга Александр Беглов, сообщает «Интерфакс».

По его словам, в этом году к объекту будут подведены инженерные коммуникации. На проведение работ выделено около 50 млн рублей.

«Уткина дача» была признана федеральным памятником в 2009 году. Ранее на объекте выполняла работы компания «Интарсия». Прежний подрядчик подготовил проект, провел экспертизы и получил необходимые разрешения, однако работы до конца из-за собственного банкротства не довел. Объект находится в ведении СПб ГБУК «Государственный музей городской скульптуры» с 2012 года.