Имущество оцифруют

В правительстве Ульяновской области готовится решение о передаче функций управления имуществом региональному министерству цифровой экономики и конкуренции, где будет создан специальный департамент управления имуществом. Управлением пакетами акций в компаниях с государственным участием будет заниматься Имущественная корпорация Ульяновской области (АО). Агентство госимущества упраздняется. Новые структуры намерены провести полную инвентаризацию госимущества и также недвижимости и земельных участков для выявления незаконно занятых и неоформленных. В правительстве считают, что новая система позволит значительно ускорить оформление имущества и его движение. Депутаты поддерживают изменения и отмечают, что все непрофильное и неэффективное имущество пора отдать на приватизацию.

В минувшую пятницу на странице общественной и антикоррупционной экспертизы интернет-портала правительства Ульяновской области был размещен проект постановления облправительства, которым региональному министерству цифровой экономики и конкуренции передаются функции управления имуществом, для чего создается специальный департамент. Согласно документу, вносятся изменения в положение о министерстве, вводящие новые функции. Среди них подготовка и реализация программы управления госсобственностью и плана приватизации, учет имущества и ведение реестра, осуществление от имени региона функций и полномочий учредителя и участника хозяйственных обществ, организация и проведение торгов на право аренды госимущества, заключение договоров на право аренды и пользования имуществом, надзор за выполнением обязательств по договорам и т.д.

Как пояснил “Ъ” руководитель регионального агентства госимущетва Сергей Мишин, после подписания постановления уже в ближайшее время часть сотрудников агентства (17 специалистов) перейдет в новый департамент. Его возглавит Нина Мошина, ранее руководившая отделом реестра агентства госимущества. Еще часть специалистов перейдет в подразделения в другие исполнительные органы госвласти, у которых большое количество подведомственных учреждений (такие как минобр, минздрав и т.д.), чтобы напрямую там заниматься вопросами движения имущества. Само агентство до октября будет ликвидировано (указ об этих преобразованиях был подписан губернатором еще в апреле этого года). Часть функций агентства возьмет на себя созданное в конце ноября минувшего года на базе БТИ АО «Имущественная корпорация Ульяновской области», которую уже сейчас возглавляет господин Мишин. Корпорация будет управлять пакетами акций компаний, где имеется доля государственного имущества.

Как пояснил Сергей Мишин, одна из основных задач реформирования управления имуществом - снятие лишних административных барьеров и ускорение процедур решения вопросов по движению имущества. «К примеру, если какое-то учреждение передает имущество в аренду, оно сначала готовит техдокументацию на помещение, потом - его оценку, затем согласовывает это все с профильным министерством, далее все это согласовывается с агентством госимущества. И получается, что предпринимателю, который хотел получить имущество в аренду, в сумме придется ждать все согласования около полугода. А мы сейчас минимизируем сроки, сокращаем бюрократические барьеры и убираем из цепочки агентство. И все это однозначно ускорит движение и учет имущества как минимум на полтора-два месяца»,— пояснил руководитель агентства. Он также пояснил, что второй важнейшей задачей нового департамента минэка станет инвентаризация всего госимущества региона, для чего закуплена специальная программа ведения учета всего государственного и муниципального имущества. Кроме того, после анализа эффективности использования госимущества все неэффективные активы (таких уже сейчас насчитывается более ста) в дальнейшем будут направлены на приватизацию. «Я думаю. что теперь количество объектов под приватизацию значительно увеличится», — заметил руководитель агентства.

Новым структурам совместно с корпорацией также предстоит выявление всего неучтенного имущества (в том числе захваченного и незаконно используемого) и его постановка на кадастровый учет. «Это будет сплошная инвентаризация, причем, не ногами а с воздуха, чтобы выявить все захваченные или незаконно используемые земельные участки и строения», - отметил господин Мишин. По его словам, корпорация за счет своих средств закупает специальную фотоаппаратуру с высокой разрешающей способностью (погрешность — около 5 см, стоимость аппаратуры — около 45 млн руб.). Аэрофотосъемка, учитывая габариты и вес оборудования (около 60 кг) и необходимость нахождения на борту оператора, будет вестись с пилотируемых летательных аппаратов. Компания, предоставляющая легкий самолет, будет отбираться на конкурсной основе, вполне возможно ей может стать ульяновский аэроклуб ДОСААФ, который, помимо наличия своего аэродрома имеет соответствующие допуски по линии ФСБ. Уже в этом году в пилотном режиме будет обследован Ульяновск. Предполагается, что на основную инвентаризацию с воздуха уйдет около двух лет. За этот срок можно будет, по мнению Сергея Мишина, выявить большинство нарушителей. В дальнейшем предполагается аэрофотосъемку региона проводить ежегодно. В корпорации считают, что наличие своего оборудования будет намного выгоднее аренды специальных самолетов аэрофотосъемки, которая стоит около 120 млн руб. в год. По мнению господина Мишина, сплошная инвентаризация за счет аэрофотосъемки позволит за достаточно короткий срок привлечь в бюджет более 100 млн руб. в год.

Председатель комитета по бюджету и экономической политике регионального заксобрания Александр Чепухин считает, что реформирование системы управления госимуществом «логичное и правильное». «Одни должны заниматься инвентаризацией, другие областным имуществом, кто-то — земельными участками. И главное - все, что не связано с госфункциями и госполномочиями надо продавать, мы давно это предлагали. А к сплошной инвентаризации давно пора было прийти - мы очень много недобираем по налогам на недвижимость. И чем скорей это будет, тем лучше для бюджета», — сказал депутат.

Сергей Титов, Ульяновск