Правительство Удмуртии увеличило объем надбавок для работников аппарата постпреда главы республики при президенте России

Правительство Удмуртии увеличило объем надбавок «за качество выполняемых работ» для работников КУ «Аппарат постоянного представителя главы Удмуртии при президенте России». Соответствующее постановление подписал и.о. премьера республики Анатолий Строков. Документ размещен на сайте главы и правительства региона.

Согласно изменениям, объем надбавок для руководителя учреждения Кирилла Акимова, заместителей руководителя, главного бухгалтера, иных руководителей, специалистов и служащих вырос с трех до четырех окладов, для рабочих, отнесенных к четвертому квалификационному уровню общеотраслевых профессий рабочих второго уровня — с шести до семи окладов, по иным профессиям рабочих — с двух до трех окладов. Также в документе появился новый подпункт, в котором говорится, что при планировании фонда оплаты труда работников учреждения предусматриваются средства для выплат руководителю, заместителям, главному бухгалтеру и работникам учреждения в виде материальной помощи в размере одного должностного оклада.

Отметим, что согласно документу размер должностного оклада руководителя учреждения составляет 56,85 тыс. руб., оклады заместителей и главного бухгалтера установлены в размерах на 10-30% ниже, чем у руководителя. Размер оклада для рабочих, отнесенных к четвертому квалификационному уровню общеотраслевых профессий рабочих второго уровня, составляет 13,15 тыс. руб.