63,34 доллара стоил в среднем баррель нефти Urals в июле 2019 года, сообщил вчера Минфин. В сравнении с июнем ($61,93) цена российского сорта выросла на $1,41. В целом за семь месяцев этого года средняя цена Urals составила $65,27 за баррель. В 2018 году в среднем она была равна $70,01 за баррель. Месячный минимум с начала стартовавшего осенью 2014 года цикла падения цен на нефть был зафиксирован в январе 2016-го: тогда Urals стоила лишь $28,8 за баррель. Затем цены стали постепенно восстанавливаться. В октябре 2018-го фиксировался четырехлетний максимум — $79,26. Затем этот показатель перешел к снижению, а с января этого года вновь начал расти.