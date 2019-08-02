«Китап» сойдет

Кредиторы ГУП «Издательство Башкортостан», находящегося в стадии банкротства, пересмотрели схему вывода предприятия из этой процедуры. Они отказались от варианта передачи активов банкрота в акционерное общество и решили подписать с должником мировое соглашение, согласно которому он погасит задолженность в сумме более 360 млн руб. в течение года. Основным кредитором ГУП является госинвесткомпания Башкирии «Региональный фонд», в залоге у которой находится в оборудование и недвижимость издательства на улице 50-летия Октября общей стоимостью более 300 млн руб. В обмен на ожидание оплаты долга еще год, фонд намерен получить в залог еще и недвижимость ИД «Республика Башкортостан» и издательства «Китап» на проспекте Октября (бывший полиграфкомбинат) общей стоимостью около 500 млн руб.

Арбитражный суд Башкирии 5 августа планирует рассмотреть заявление конкурсного управляющего издательства «Башкортостан» Антона Даниленкова (СРО «Евросиб») об утверждении мирового соглашения ГУП с его кредиторами. Кредиторы, главным из которых является АО «Региональный фонд» (на 100% принадлежит Башкирии, контролирует более 80% голосов в совете кредиторов издательства), на заседании 25 июля проголосовали за прекращение конкурсного производства на предприятии путем заключения мирового соглашения.

В проекте мирового соглашения, опубликованном на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве, предусмотрено, что издательство рассчитается со всеми долгами, сумма которых превышает 360 млн руб., в течение года. Первые выплаты — суммарно 8,7 млн руб. в течение трех дней после утверждения документа должны получить мелкие кредиторы — компания «Чижов яр», ИФНС №1, Башкирская оценочная компания, «Уфимская типография №1» и страховая компания «Согласие». Крупнейший кредитор — АО «Региональный фонд», требования которого составляют 356,33 млн руб., а также минземимущество, которому издательство должно около 6 млн руб., согласились подождать оплаты долга 365 дней. При этом фонд запросил «дополнительные гарантии» исполнения обязательств должником, в результате чего ему в залог должны быть переданы объекты недвижимости издательского дома «Башкортостан» и издательства «Китап» на проспекте Октября, 2 (здание бывшего Уфимского полиграфкомбината). Рыночная стоимость активов ИД оценивается в проекте соглашения в 56,5 млн руб., издательства «Китап» — в 435,6 млн руб., то есть суммарно фонд получит в залог имущество стоимостью еще 492 млн руб. Ранее в залог фонду было передано оборудование и недвижимость издательства «Башкортостан» на улице 50-летия Октября, в том числе здание Дома печати стоимостью около 200 млн руб. и офсетная ротационная печатная машина Uniset-6 стоимостью более 130 млн руб. Если мировое соглашение будет заключено, в залоге у фонда будет имущество стоимостью вдвое выше суммы долга.

Проект мирового соглашения предусматривает, что издательство будет гасить долги собственными средствами, но не исключает и возможности продажи залоговых активов. По информации „Ъ“, в фонде заранее обсуждают вариант продажи здания на проспекте Октября под центр поддержки малого предпринимательства.

К общей сумме долга издательства проект соглашения предусматривает начисление мораторных процентов в размере 5% годовых — с момента введения на предприятии процедуры наблюдения в октябре 2017 года до даты прекращения конкурсного производства.

За подписание мирового соглашения в этом виде выступил «Региональный фонд» и компания «Чижов яр», следует из протокола собрания кредиторов. ИФНС предлагала отложить голосование по этому вопросу «до устранения замечаний». Каких именно, в материалах дела не уточняется.

• Издательство «Башкортостан» — крупнейшее в республике. Признано банкротом в июле 2018 года по инициативе учредителя — министерства земельных и имущественных отношений республики.

Как сообщал „Ъ“, ранее глава минземимущества Олег Полстовалов заявлял, что на базе активов ГУП будет создано акционерное общество. Но в апреле кредиторы издательства решили отложить голосование по вопросу замещения активов и больше к этой теме не возвращались.

Конкурсный управляющий ГУП Антон Даниленков (СРО «Евросиб») сообщил „Ъ“, что от этого варианта отказались, так как он предполагал продажу акций АО и в этом случае «была бы непонятна судьба издательского комплекса».

После подписания мирового соглашения и прекращения конкурсного производства издательство продолжит свою деятельность: в последнее время ему удалось выйти на стабильные производственные показатели и нарастить портфель заказов, отметил Антон Даниленков. Он уверен, что рассчитаться с долгами ГУП сможет и без продажи активов.

По данным за первый квартал 2019 года, выручка издательства составила 123,2 млн руб. (плюс 2 млн к аналогичному периоду 2018 года), чистая прибыль — 680 тыс. руб. (в первом квартале 2018 года — 630 тыс. руб.). Таким образом, если финансовые показатели предприятия останутся на этом уровне, и оно будет направлять на оплату долга всю чистую прибыль, оно сможет рассчитаться с долгами без продажи активов за 132 года.

Старший партнер юридической фирмы Intellect Роман Речкин отмечает, что кредиторам, безусловно, выгоднее вариант мирового соглашения, так как замещение активов — «гораздо более долгая, громоздкая и сложная процедура, чем мировое соглашение, после заключения которого должник вправе вести нормальную хозяйственную деятельность». «Смысл замещения активов состоит в том, что имущественный комплекс должника передается в собственность нового АО, акции которого затем продаются на торгах. При этом необходима регистрация новой организации, решение ЦБ о выпуске акций, оценка, проведение аукциона… Даже без учета судов с недовольными кредиторами процедура может растянуться до полугода. Кроме того, после замещения активов дело о банкротстве первоначального должника не прекращается и может длиться еще не один месяц, включая оспаривание сделок, привлечение контролирующих лиц к субсидиарной ответственности и тому подобное»,— отметил эксперт. Что касается стоимости залога, то она «должна превышать номинал долга», отмечает господин Речкин: «Если выручат от реализации больше долга и компенсации издержек, остаток залогодержатель вернет должнику».

Влада Шипилова, Наталья Павлова