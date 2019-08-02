«Трехмиллионники» не нашли нишу

ЦБ аннулировал лицензию клиентского брокера ИК «Юнайтед Трейдерс» на основании добровольного отказа от нее. Таким образом, компания, первой вошедшая в рынок по «облегченной» схеме, первой же с него и уходит. За три года существования лицензии такого типа ее получили только пять компаний. Причина неудавшейся реформы, считают эксперты, в отсутствии рыночной ниши для малых компаний.

ЦБ 1 августа удовлетворил просьбу инвестиционной компании «Юнайтед Трейдерс» о добровольном отказе от лицензии клиентского брокера и аннулировал ее. Компания в течение трех лет работала в статусе «мини-брокера»-профучастника, совершающего сделки на рынке ценных бумаг только через агента, являющегося участником торгов и клиринга. Компании, получившие такие лицензии, на рынке называли «трехмиллионниками» — из-за пониженного требования к капиталу (3 млн руб.). Полноценная брокерская лицензия предполагает минимальный капитал в 35 млн руб.

Лицензия клиентского брокера появилась в 2015 году — в ответ на просьбы профессионального сообщества, которое хотело поддержать бизнес небольших региональных компаний (см. “Ъ” от 16 апреля 2015 года). Первым участником, вошедшим в рынок по новой схеме, стала ИК «Юнайтед Трейдерс» (см. “Ъ” от 21 декабря 2015 года). «Мы получим лицензию клиентского брокера, затем, как действующий профучастник, вступим в СРО и получим право на полноценную лицензию»,— планировал тогда управляющий партнер компании Роман Вишневский. Однако этого не произошло.

По словам господина Вишневского, у «Юнайтед Трейдерс» возникли сложности в реализации новой модели бизнеса — с привлечением сервис-провайдеров, осуществляющих сопровождение деятельности профучастника (ведение бэк-офиса, учета и т. п.).

«Оказалось, что работать через контрагента не очень удобно, так как ты от него полностью зависишь»,— поясняет он.

По мнению президента Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) Алексея Тимофеева, смягчения одного только требования к капиталу оказалось недостаточно, чтобы вырастить новую категорию профучастников. Всего за время реформы «усеченные» брокерские лицензии получили только пять компаний, сообщили в ЦБ. «Возможно, сейчас не тот рынок, чтобы на него выходили небольшие компании»,— считает господин Тимофеев. Рост клиентской базы профучастников за счет розничных инвесторов в настоящее время обеспечивают не малые компании, а крупные брокерские дома и банки, все остальное не помогает развитию индустрии.

С этим соглашается руководитель управления анализа финансового сектора НРА Карина Артемьева. «Крупные брокеры обладают мощным ресурсом. Они приходят к клиенту через соцсети, стримминговые каналы, они реализуют многочисленные кобрендинговые программы, программы лояльности и т. п. Небольшим игрокам нечего этому противопоставить»,— говорит она. Директор по методологии рейтингового агентства НКР Станислав Волков добавляет, что клиентский брокер будет успешен, если может привлечь клиента дешевле, чем обычный брокер. Но поскольку значительная часть новых клиентов брокеров — это бывшие вкладчики банков, то близкие к последним брокеры и банки с брокерской лицензией «сами неплохо справляются».

Сергей Швецов, первый зампред ЦБ, 15 января 2019 года (Reuters) Стадия вывода слабых игроков с рынка в целом завершена, по разным отраслям там разный процент завершения, поэтому мы переходим от расчистки к поддержанию хорошего финансового состояния

Тема требует комплексного решения, и оно будет реализовано в модели пропорционального регулирования, которая сейчас находится в стадии разработки, отмечает господин Тимофеев. «Некоторые ее элементы уже реализованы. В частности, по количеству сотрудников в компаниях»,— поясняет господин Тимофеев. По его словам, в случае роста рынка такое решение может сработать: «Мы увидим больший спрос на компании с минимальной регулятивной нагрузкой».

Господин Вишневский отметил, что компания продолжит работу в новом формате — как платформенное решение с международным статусом. При этом опыт «трехмиллионника» он и его партнеры расценивают как позитивный.

Мария Сарычева