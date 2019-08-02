Сегодня исполняется 64 года президенту РАН Александру Сергееву
Его поздравляет директор Службы внешней разведки, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин:
— Уважаемый Александр Михайлович! Примите мои искренние поздравления с днем рождения. Ваша созидательная энергия, целеустремленность, несомненно, помогают Вам успешно руководить нашей главной научной организацией — Российской академией наук. Вас ценят и уважают как крупного ученого, талантливого организатора науки, умеющего сплачивать вокруг себя талантливых единомышленников. От всей души желаю Вам дальнейшей плодотворной деятельности, крепкого здоровья, творческого вдохновения и благополучия!
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