ФАС: российские разработчики поддержали законопроект о предустановке приложений

Разработчики отечественного ПО в большинстве поддержали законопроект о предустановке российских приложений на смартфоны и компьютеры, сообщил “Ъ” заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Анатолий Голомолзин. Напротив, западные разработчики и объединения, в которых они состоят, не поддержали законопроект, тогда как азиатские компании (Южная Корея, Китай) отнеслись к документу нейтрально, уточнил господин Голомолзин. По его словам, в странах Азии уже приняты похожие нормы о предустановке.

«Объективно по указанному вопросу единой точки зрения быть не может. Нет смысла в дискуссиях возвращаться к вопросу о целесообразности идеи предустановки как таковой. Ответ на данный вопрос вытекает из указов президента РФ и дан в утвержденной правительством "дорожной карте". Задача — сделать проект и процесс ориентированным на экономическое развитие, на выравнивание условий в глобальной конкуренции, а также на поддержание конкурентоспособности и благополучия общественности»,— подчеркнул Анатолий Голомолзин.

Как ранее сообщал “Ъ”, 31 июля инициатива обсуждалась на совещании в Аналитическом центре при правительстве России. По его итогам сторонам не удалось прийти к единому решению.

Подробнее об этом читайте в публикации “Ъ” «Российский софт предостановился».

Отдел медиа и телекоммуникаций