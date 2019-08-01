РБК: Медведев подписал постановление о переносе в Россию серверов систем бронирования билетов

Международные системы бронирования авиабилетов на внутренние рейсы обязаны будут перенести в Россию серверы с персональными данными пассажиров. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев, сообщает РБК со ссылкой на документ. В случае отказа систем от переноса авиакомпании и билетные агрегаторы не смогут работать с ними.

Издание поясняет, что иностранными системами бронирования авиабилетов пользуется большинство российских авиакомпаний. В частности, «Аэрофлот», «Россия» и «Победа» используют американские Sabre и Navitair. S7 работает с испанской Amadeus, «Якутия» — со швейцарской SITE. Utair и «Азимут» пользуются российскими системами бронирования.

Подписанный господином Медведевым документ разрабатывался Минтрансом с 2018 года и изначально предусматривал требование о переносе в Россию только инвенторных систем, в которых содержится информация о пассажирах, рейсах, наличии мест, тарифах и допуслугах перевозчика. Итоговое постановление же распространяется и на глобальные дистрибутивные системы (GDS), через которые авиакомпании продают билеты туристическим агентствам.

Как пояснил РБК источник в правительстве, теоретически сейчас иностранные спецслужбы через системы бронирования могут узнавать информацию о передвижениях россиян. Перенос серверов должен обеспечить «суверенитет страны при выполнении внутренних перелетов, безопасность и конфиденциальность персональных данных пассажиров» в целях противодействия «актам незаконного вмешательства».

Первоначально органы власти планировали обязать иностранных поставщиков систем бронирования перенести данные к 2019 году, впоследствии дату перенесли на начало 2020-го. В конце 2018 года замминистра транспорта Александр Юрчик говорил об уступке перевозчикам и переносе крайнего срока переноса данных на октябрь 2021 года. Господин Юрчик в мае говорил, что Минтранс сдвинул окончательный срок на начало 2023 года. РБК же указывает, что в постановлении прописано, что перенос серверов должен произойти не позднее 31 октября 2021 года.

Заместитель гендиректора «Аэрофлота» по информационным технологиям Кирилл Богданов заявил о готовности Sabre за свой счет перенести данные и процессинг в Россию. Другие иностранные компании пока не говорили о готовности осуществить трансфер. По оценкам экспертов, затраты на трансфер данных и технологий могут достигнуть сотен миллионов долларов.

Подробнее — в материале “Ъ” «Минтранс отложил бронирование».