Отремонтированные корпуса гимназии в Пушкинском районе введут в 2020 году

В результате расторжения договора с подрядчиком – компанией ООО «Капитал Стройиндустрия», сроки ввода после реконструкции двух корпусов гимназии в Пушкинском районе Петербурга сдвинулись на 2020 год.

Как сообщили в пресс-службе комитета по строительству, в адрес компании направлено уведомление о расторжении соглашения. Позднее Смольный подаст документы на включение подрядчика в реестр недобросовестных поставщиков. В настоящее время готовность корпуса школы на Леонтьевской улице, 10 составляет 60%, здания на Церковной улице, 16 — 15%.