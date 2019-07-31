В Ростовской области производство продукции сельского хозяйства сократилось на 14,5%

В январе-июне 2019 года хозяйства Ростовской области произвели продукции сельского хозяйства на 53,2 млрд руб., что на 14,5% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Об этом сказано в отчете о социально-экономической ситуация в регионе, опубликованном на сайте правительства области.

В отчете отмечается, что из-за погодных условий в ряде районов области снизились темпы уборочных работ. На 19 июля было убрано 2667,8 тыс. га полей, намолочено зерна 9020,3 тыс. тонн при урожайности 33,8 ц/га (в 2018 году урожайность составила 31,9 ц/га).

В животноводстве области отмечается рост поголовья крупного рогатого скота на 2,9% (в том числе коров - на 2,8%). При этом снижено поголовье овец и коз - на 3,2%, свиней – на 8,7%, птицы – на 26,1%. Мяса произведено меньше на 41,6%, яиц получено меньше на 12,2%. При этом незначительно увеличено производство валового надоя молока – на 0,4%.

«Основные причины снижения объемов производства мяса и яиц – остановка деятельности предприятий ГК «Белая птица», ООО «Донстар» и ГК «Евродон», а также сложная эпизоотическая ситуация, повлекшая уменьшение объемов производства яиц на ряде птицефабрик и в личных подсобных хозяйствах области»,— отмечается в документе.

Кристина Федичкина