Определена компания-строитель трамвайного поворота к «Самара Арене» за 71 млн рублей

АО «ВТС Метро» построит трамвайный поворот к стадиону «Самара Арена». Информация об этом опубликована на сайте госзакупок.

Работы оценены в 71,7 млн руб. АО «ВТС Метро» оказалась единственной компанией, которая подала документы на участие в конкурсе.

Сейчас поворот в сторону стадиона «Самара Арена» от ул. Ташкентской организован лишь со стороны Барбошиной поляны. На линии по будням работает трамвайный маршрут №7, в выходные дни курсируют трамваи №№11 и 12.

Подрядчику предстоит провести земляные работы, пробурить скважины, установить новые опоры контактной сети трамвая, уложить и автоматизировать блоки стрелочных переводов. Кроме того, он обустроит остановочную платформу, организует освещение трамвайной линии, а также переустроит сети электроснабжения и связи.

Георгий Портнов