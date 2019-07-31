Шри-Ланка ввела бесплатные визы для российских туристов

Власти Шри-Ланки начнут выдавать бесплатные визы туристам из 50 стран, в том числе из России, передает Reuters со ссылкой на официальные документы. С помощью этой меры планируется увеличить поток туристов, который снизился на 70,8% после терактов в стране.

Правило будет действовать с 1 августа 2019 года до 1 февраля 2020 года. Получить бесплатную визу могут также туристы из Великобритании, Китая, Индии, Швеции, Норвегии, Финляндии, Исландии и Дании.

Для россиян, отправляющихся в туристическую поездку на Шри-Ланку, стоимость визы составляла $35.

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21 апреля на Шри-Ланке произошло восемь взрывов во время празднования католической Пасхи. Было атаковано три церкви и три отеля. Седьмой и восьмой взрывы прогремели на острове несколько часов спустя. Жертвами атак стали более 250 человек. Ответственность за теракт взяли на себя «Джамаат ат-Таухид аль-Ватания» и «Исламское государство» (запрещены в РФ). Полиция страны установила личности всех девятерых террористов-смертников, причастных к атакам.

О последствиях терактов — в публикации “Ъ” «Шри-Ланка проводит работу над ошибками».