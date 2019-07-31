В бюджет Новороссийска возвратили 340 тысяч рублей за необоснованные субсидии

В городской бюджет Новороссийска возвращено около 340 тыс. руб. за необоснованно выплаченные субсидии сельхозпроизводителям за 2017-2018 годы. Как сообщили в краевой прокуратуре, городской отдел сельского хозяйства осуществлял выплаты крестьянским хозяйствам (КФХ), индивидуальным предпринимателям и ЛПХ на строительство теплиц. Однако, как выявило надзорное ведомство, в отдельных случаях размер субсидии была рассчитан неправильно в связи с завышением размера построенных теплиц.

Кроме того, прокурорские работники выявили, что один из получателей финансовой поддержки через год после получения субсидии прекратил деятельность по эксплуатации построенной им теплицы и ликвидировал КФХ.

По данным фактам прокуратура Новороссийска внесла в адрес главы города представление об устранении нарушений федерального законодательства.

Василий Хитрых