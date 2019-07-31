Проект альтернативного БСК производства соды в Башкирии лишился господдержки

Проект компании «Таурус» предпринимателя Иосифа Рутмана, предполагающий строительство производства кальцинированной соды на базе Гумеровского месторождения известняков в Ишимбайском районе Башкирии, лишен господдержки, которую власти республики гарантировали ему год назад. В августе прошлого года проект был включен в перечень приоритетных для республики. В прошлый четверг, по информации "Ъ-Уфа", правительственная комиссия исключила его из перечня.

Два собеседника, знакомые с тем, как принималось это решение, сообщили, что причиной стало, с одной стороны, отсутствие дефицита соды на рынке и позиция Минпромторга России о нецелесообразности запуска такого производства. С другой стороны, «прежнее региональное руководство использовало этот проект в играх с Башкирской содовой компанией (крупнейший производитель кальцинированной соды в России также базируется под Стерлитамаком.— "Ъ-Уфа"), чтобы не отдавать в разработку шихан Тратау».

«Сейчас необходимости в таких играх нет. БСК — наш партнер, один из крупнейших налогоплательщиков и работодателей Стерлитамака»,— сказал один из собеседников. Он добавил, что когда принималось решение об исключении проекта из перечня приоритетных, представителей «Тауруса» на заседании не было. «Регламент этого не требует»,— отметил он.

Новое производство мощностью до 1 млн т продукции в год (БСК в 2016 году произвела 1,6 млн т) планировалось запустить к 2022 году. Объем вложений оценивался в 36 млрд руб.

В компании «Ишимбайский известняк», которой принадлежит лицензия на Гумеровское месторождение известняков, сообщили, что об исключении проекта из перечня ее пока не уведомляли.

Включение в перечень приоритетных инвестпроектов позволяет инвесторам рассчитывать на налоговые льготы и другие формы господдержки, например. участие государства в подводке инфраструктуры к производству.

Наталья Павлова