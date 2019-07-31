Бары оптом из Казахстана

Рестораторы из Казахстана собираются создать в Челябинске барное объединение. В комплексе «Молодежная мода» на Кировке на единой площадке разместятся 20 баров разного формата. Площадь пространства под названием Bla bla bar составит 1,2 тыс. кв. м. Заведения такого формата работают в Нур-Султане и Алматы. Помимо Челябинска, планируется уже осенью запустить «барные кластеры» в Москве, Киеве, Новосибирске и Екатеринбурге. По мнению экспертов, в Челябинске не найдется нужного для проекта числа партнеров с разными концепциями и в одной ценовой категории, которые смогут работать под одной крышей.



В Челябинске планируется создание питейного заведение нового формата — объединение 20 баров разного формата на одной площадке. Проект под названием Bla bla bar реализует казахстанская компания K&K на территории комплекса «Молодежная мода», расположенного на пешеходной Кировке. Об этом сообщил ресторанный блогер Азат Сапармамедов в своем паблике: «Проект, которого нет еще в России, но есть в Казахстане. А уже осенью команда K&K запускает барные кластеры на территории “Депо” в Москве, Новосибирске, Киеве, Екатеринбурге и парам-пам-пам — Челябинске». По его словам, сейчас идет строительство и поиск арендаторов, которые впишутся в концепцию.

Исполнительный директор ООО «Молодежная мода» Евгения Андреева подтвердила “Ъ-Южный Урал”, что в здании действительно реализуется такой проект на площади 1,2 тыс. кв. м, отказавшись предоставить более подробную информацию. Представители Bla bla bar также подтвердили планы, но, сославшись на занятость, не смогли оперативно предоставить комментарий. Пока у челябинского проекта есть только аккаунт в Instagram с одной публикацией, в которой обещают, что «это будет просто бомба».

Подобные барные объединения уже существуют в Нур-Султане (Астана) и Алматы. Так, «Bla bla bar Столичный» в Алматы на площади 700 кв. м объединяет 11 зон-баров, а его основная концепция — pre-drink. Например, здесь есть бары, которые придерживаются монобрендовой алкогольной карты, другие предлагают только коктейли, третьи — вина. Аналогичное пространство с участием K&K сейчас планирует создать в Москве ресторатор Дмитрий Левицкий на территории издательства «Молодая гвардия». Рабочее название проекта «Руинные бары». На территории площадью 1,7 тыс. кв. м, рассчитанной более чем на 800 человек, по замыслу, должны появиться 25 баров, названия которых пока не раскрываются, а также алкотир, музыкальный openspace, танцпол и фонтан.

«Формат новый не только для Челябинска, но и для России. Насколько он зайдет, еще рано говорить, все зависит от того, как все будет организовано. В планах звучит хорошо и красиво. 20 баров, каждый со своей тематикой — это должно быть интересно. Но если в Казахстане это зашло, и народ ходит, не факт, что у нас в Челябинске пойдут»,— говорит Азат Сапармамедов.

Исполнительный директор развлекательного холдинга Илья Бараковских в разговоре с “Ъ-Южный Урал” отметил, что у авторов проекта могут возникнуть сложности с поиском арендаторов.

«Найти 20 баров в Челябинске или нескольких игроков рынка, которые бы создали 20 разных концепций на одной территории,— непростое занятие. Задумка, конечно, интересная, и понятно, откуда она берет свои истоки,— кооперация сейчас в тренде на рынке общепита столиц. Но там много игроков и стартаперов, которые могут дать концепцию нужного уровня и качества, работающую на одну аудиторию. В Челябинске не собрать под одно знамя 20 форматов, работающих в одном, плюс-минус, ценовом сегменте. В столице рынок готов, и потребитель готов к таким предложениям. В нашем городе рынок общепита не настолько развит как по уровню доходов потребителя, так и по культуре и развитию. Пока непонятно, на кого рассчитан этот проект: в Челябинске нет такого объема спроса и такого объема потребления, который говорил бы о том, что проект на 20 концепций будет востребован, если говорить о среднем ценовом сегменте. Здесь все дело в деталях, а из общей информации я не могу сказать однозначно, что проект этот неинтересный или неуспешный, как и не могу утверждать обратного»,— говорит господин Бараковских.

Директор «The Bochka антипаб» Александр Доможиров считает, что формат исключительно баров может ограничить число потребителей: «Из года в год рынок потребительский и общественного питания сокращается, люди пятый год подряд не богатеют. Не думаю, что новый формат кардинально сможет решить эту проблему. Происходит перетекание гостей из одного формата к другому. Если делать сегмент только барный или алкогольный, соответственно, это будет ориентировано на определенную категорию людей, скорее всего, молодежь, и люди старшего возраста или с детьми туда не пойдут. Таким образом, отсекается часть платежеспособной аудитории».

Юлия Гарипова