Город проведет «Ритуал»

Власти столицы Удмуртии выставили на продажу ООО «Ритуал» за 71 млн руб. Торги назначили на начало сентября, в случае покупки предприятия новому владельцу необходимо будет сохранить профиль общества как минимум на пять лет. По мнению экспертов, потенциальными покупателями могут выступить лишь частные похоронные организации города, федеральные компании не будут заходить на рынок Ижевска из-за его специфики. При этом эксперты отмечают, что актив мог быть оценен неверно, поскольку зачастую оценку проводят компании не из Удмуртии, порой даже не приезжая в регион.

Администрация Ижевска выставила на торги ООО «Ритуал» с начальной стоимостью 100% доли 71 млн руб. Согласно опубликованной на сайте администрации города информации, прием заявок начался 29 июля и продлится до 26 августа. Сами торги проведут 5 сентября. Шаг аукциона составит 3,55 млн руб. — 5% от начальной цены, размер задатка составит 14,2 млн руб. — 20% от начальной цены. В случае покупки предприятий новому владельцу необходимо будет сохранить профиль общества как минимум на пять лет.

Напомним, в декабре 2018 года МУП «Ритуал» реорганизовали в ООО. Уставный капитал общества составляет почти 59 млн руб. В марте 2019 года глава Ижевска Олег Бекмеметьев заявлял, что ООО «Ритуал» могут продать с убытком или попробовать сделать его не убыточным. Средства, вырученные от продажи, планировалось направить на социально-значимые расходные статьи бюджета. «На сегодняшний день мы понимаем, что, будучи несколько лет подряд убыточным, он стоит меньше, чем его балансовая стоимость. То есть продажа с убытком. Здесь пока стоит вопрос, что правильнее сделать. Продать с убытком – это тоже возможный вариант, но может быть есть шанс поработать с активом и сделать его, если не прибыльным, то хотя бы не убыточным»,— пояснил тогда господин Бекмеметьев.

«Ритуал» является специализированной службой по вопросам похоронного дела в Ижевске. На своей производственной базе имеет службу приема заказов, участок изготовления памятников и зал для прощания. По данным kartoteka.ru,в последние годы при постепенном сокращении выручки с 84,32 млн руб. в 2013 году до 43,75 млн руб.в 2017 году, с 2015 года предприятие показывало убыток, в 2017 году он составил 969 тыс. руб. Чистые активы год назад оценивались в 38,7 млн руб.

Отметим, что в конце прошлой недели администрация Ижевска не смогла приватизировать другой актив — 100% доли ООО «Производственный трест банно-прачечного хозяйства». Это уже третья попытка продажи предприятия, аукцион не состоялся в связи с отсутствием заявок. Начальная цена ПТ БПХ, согласно сведениям о торгах, составляла 362,9 млн руб. По мнению экспертов, она завышена. Как сообщила “Ъ-Удмуртия” начальник управления имущественных отношений и земельных ресурсов администрации Ижевска Елена Банникова, в настоящее время в качестве альтернативного варианта имущества ПТ БПХ общество проводит независимую оценку стоимости каждого объекта недвижимости, числящегося на его балансе. «По результатам оценки имущества общества администрацией города на рассмотрение городской думы будут представлены варианты реализации данного актива»,— рассказала госпожа Банникова.

Руководитель фракции КПРФ в гордуме Ижевска Мария Бобылева считает, что сравнивать активы ПТ БПХ и «Ритуала» не стоит, поскольку «Ритуал» ничем не обременен, компания занимается только текущей хозяйственной деятельностью, а у ПТ БПХ есть масса сделок, которые могли бы подлежать оспариванию. «Что касается стоимости. Сейчас по конкурсу (на проведение оценки — “Ъ”) выигрывает любая оценочная компания, которая находится даже не в нашем регионе. Поэтому здесь об адекватности стоимости говорить сложно. Да, с одной стороны мы открыты для любых компаний, которые готовы оценить наш актив, есть мнение, что это может быть такая непредвзятая оценка. С другой стороны, эти оценочные организации даже иной раз не представляют, что это за актив, не выезжают на место и удаленно пытаются что-то оценить. В таком случае они, конечно, могут ошибиться»,— отметила госпожа Бобылева.

Она подчеркнула, что оценку ПТ БПХ проводили только по балансу, без выезда в Ижевск. Установленную стоимость этого предприятия Мария Бобылева считает завышенной.

Руководитель фракции «Патриоты России» в гордуме Ижевска Вадим Глухов отмечает, что потенциальными покупателями могут выступить частные похоронные компании города. «Вряд ли федеральная компания зайдет к нам на этот рынок. Ритуальные услуги имеют свою специфику. Иногородним сложно работать. По крайней мере, мне не известно, что какая-то федеральная компания проявляла интерес»,— отметил депутат.

Опрошенные участники рынка на условиях анонимности говорят, что установленная цена на ООО «Ритуал» вполне адекватна, однако затрудняются назвать, кому актив может быть интересен.

Оксана Мымрина