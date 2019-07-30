В Черноземье появится первый научно-образовательный консорциум «Вернадский—Тамбов»

Губернатор Тамбовской области Александр Никитин и ректор МГУ Виктор Садовничий подписали меморандум о создании консорциума «Вернадский—Тамбов». Об этом сообщает пресс-служба администрациии Тамбовской области. «Программа консорциума направлена на развитие высокотехнологичного сельского хозяйства и промышленности, сохранение окружающей среды и обеспечение экологической безопасности»,— пояснили в пресс-службе. Консорциум «Вернадский—Тамбов» будет представлен тремя составляющими — научной, образовательной и промышленной. Координатором консорциума в регионе выступит ассоциация «Объединённый университет им В.И. Вернадского», учредителями которой являются Тамбовский государственный технический университет и Мичуринский государственный аграрный университет.

По данным администрации региона, проекты, связанные с хранением и обработкой больших массивов данных, очисткой техногенных вод от тяжелых металлов и радионуклидов и разработкой многоцелевых пластичных смазок для использования в Арктике могут начать реализовывать уже в этом году. Результаты совместных с МГУ исследований планируют использовать на тамбовских предприятиях.

Проект создания региональных научно-образовательных консорциумов, объединяющих МГУ, несколько региональных вузов, научно-исследовательские институты и социально-ориентированный бизнес, курирует господин Садовничий в рамках модернизации системы образования и науки, в частности, создания в РФ научно-образовательных центров (НОЦ). На сегодня МГУ подписал семь региональных меморандумов: с Ханты-Мансийским автономным округом, Удмуртской, Кабардино-Балкарской республиками, Кемеровской, Московской областями, Республикой Татарстан, Хабаровским краем.

Подробнее о НОЦ — в публикации “Ъ-Черноземье” «Ученые выходят на рынок».

Мария Старикова